De ce mor mai mulți pacienți cu COVID în România decât în celelalte țări europene? Medicul Adrian Marinescu, în direct la Adriana Nedelea LA FIX

11:50

Diego Maradona, 60 de ani, a fost externat din spital, miercuri, după ce a suferit o operaţie pe creier, informează ole.com.ar, conform news.ro. Great to see a smile on Maradonas face after undergoing successful brain surgery. ??? pic.twitter.com/HtmpbM4CVJ — FutbolBible (@FutbolBible) November 11, 2020 Maradona a părăsit clinica din Olivos,în faţa căreia s-au adunat numeroşi […]