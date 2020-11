Havrileţ (Ministerul Energiei): România are un potenţial uriaş de energie eoliană în Marea Neagră, de peste 70.000 MW

13:10

Evenimentul de shopping al anului, Black Friday, are loc în România, în cele din urmă, într-o vineri şi, pe de altă parte, într-un an 2020 încercat de efectele devastatoare pe care pandemia de coronavirus le-a avut şi încă le are asupra economiilor mondiale. Data de 13 noiembrie 2020 reprezintă încă un test pe care toţi retailerii, indiferent de domeniu şi de mediul de comercializare (online sau offline), se străduiesc să-l treacă. Estimările din piaţă arată că peste jumătate dintre români (54%) vor cumpăra câte ceva de Black Friday 2020, în creştere cu 8% faţă de ceea ce s-a consemnat cu un an în urmă. În cele ce urmează vom prezenta unele dintre ofertele pregătite de către comercianţi, unele surprinzătoare, dar adaptate condiţiilor actuale, cum ar fi, de exemplu vouchere pentru teste Real Time PCR...Titluri de carte străină şi educativă, cu arome de parfum şi accesoriiÎnainte de a demara propriu-zis sărbătoarea cumpărăturilor de Black Friday, retailerul elefant.ro şi-a invitat clienţii la Singles' Day, pe 11 noiembrie, un eveniment anual în care sute de milioane de cumpărători din întreaga lume au cautat cele mai bune oferte pentru a achiziţiona din timp cadourile pentru final de an. Elefant.ro a organizat în 2019 The Singles' Day pentru prima dată în România.Odată trecut acest pas, comerciantul online se ocupă, în perioada 12 - 13 noiembrie, de Vinerea Neagră a reducerilor. Potrivit companiei, categoriile cu cele mai multe produse aflate la reducere sunt: cartea în limbă străină - unde peste 600.000 de titluri vor beneficia de preţuri speciale, un număr triplu decât în 2019; cartea pentru copii, părinţii - cu titluri la preţ redus dintr-un catalog cu peste 100.000 de titluri; jucăriile - în acest an având şi zona educaţională foarte bine reprezentată prin produse Stem şi Montessori; parfumurile şi cosmeticele - peste 2000 de produse cu preţuri speciale, cea mai mare reducere la această categorie fiind de până la 80%; ceasurile şi accesoriile - o selecţie de 500 de produse vor beneficia de discounturi în acest an, cu cea mai mare reducere de 90%.Black Friday este subiectul săptămânii pentru retail şi pentru Libris.ro, care pune în joc peste un milion de volume au reduceri până la 87%, pe 13 noiembrie. Reducerile vor fi aplicate la volume din toate categoriile: Noutăţi din beletristică, Bestselleruri, Cărţi pentru copii, Cărţi în limba Engleză, eBook-uri la un click distanţă, Cărţi de dezvoltare personală, Memorii celebre şi Jocuri numai bune pentru antrenat minţi, pentru cei mici, dar şi pentru cei mai mari.Echipa Libris.ro anticipează un salt de 30% al comenzilor în acest an, de Black Friday, faţă de campania anterioară de reduceri.Bijuterii, amenajări interioare şi produse româneşti, pe lista reducerilorBrandul de bijuterie contemporană, Curandera.ro, în serie limitată şi lansat în pandemie, demarează prima campanie de reduceri de Black Friday. Stocul de bijuterii din aur şi argint va avea reduceri cuprinse între 10% şi 30%.Estimările reprezentanţilor site-ului arată o creştere de cel puţin 30% a vânzărilor în perioada Black Friday, dar şi luna decembrie, când domeniul bijuteriilor înregistrează de obicei un trend ascendent pe fondul sezonului cadourilor.O altă campanie de reduceri consistente este derulată, pe data de 13 noiembrie 2020 de către Workspace Studio, companie specializată în soluţii de amenajare orientate către ergonomie şi partener unic acreditat al Herman Miller în România. În acest sens, reducerile la piesele de mobilier din magazinul online lansat recent şi din showroom-ul din Sky Tower vor ajunge la 50% pentru scaunele Herman Miller şi vor fi active timp de 24 ore.De Black Friday, business-ul online de cadouri şi recompense experienţiale, Complice.ro, aduce reduceri de 15% la pachete de experienţe. Campania va avea loc începând de vineri, 13 noiembrie, ora 00:00, până duminică, 15 noiembrie, ora 23:59 şi oferă discounturi la pachetele FlexiBox, ce oferă posibilitatea destinatarului de a-şi alege experienţa dorită, dintr-o selecţie de peste 20 de idei, din domenii diferite (de la driving, adrenalină, romance, gourmet, relaxare etc), atât online, cât şi offline.Prin sezonul reducerilor de Black Friday vor trece şi clienţii platformei ZoriDeRomania.ro, unde producătorii români oferă produse de îmbrăcăminte şi încălţăminte, cosmetice, bijuterii, genţi, jocuri şi jucării, decoraţiuni şi suveniruri cu până la 50% mai ieftine. În perioada 7 - 13 noiembrie, ZoriDeRomania.ro organizează un concurs pe Instagram la care câştigătorul va primi un voucher de 200 de lei, pe care îl va putea folosi pentru a face cumpărături online la oricare dintre producătorii de pe platformă.Compania românească IT Genetics, cel mai important furnizor al soluţiilor de identificare automată, colectare de date (AIDC) şi puncte de vânzare (POS) iese pe piaţă cu reduceri de până la 90% acordate la echipamente, soluţii software şi consumabile. Comercializarea produselor va avea loc pe platforma de e-commerce a companiei, iar categoriilor de produse oferite sunt: cititoare de coduri de bare, imprimante de bonuri, imprimante de etichete, imprimante termice, terminale mobile, sisteme POS, puncte de vânzare sau aparate de etichetat.Discounturi pentru zâmbete şi look de HollywoodServiciile stomatologice se află şi în acest an pe lista reducerilor de Black Friday şi vin cu reduceri între 35% şi 90%. De la consultaţii până la proceduri costisitoare, al căror preţ întreg poate ajunge şi chiar depăşi 3.000 de lei, pacienţii vor putea achiziţiona la preţ special implanturi dentare, obturaţii, fluorizări, sigilări de şanţuri şi fosete şi chiar extracţii dentare.Campania "Black Friday la stomatolog" începe vineri, 13 noiembrie, la miezul nopţii, şi se încheie duminică, 15 noiembrie, ora 23:59, iar produsele pot fi achiziţionate, din magazinul online al clinicii ABC Eurodent.Pe segmentul produselor de înfrumuseţare, Farmec, cel mai mare producător roman de cosmetice, anunţă promoţii exclusive în cadrul campaniei de Black Friday, programată în perioada 13 - 19 noiembrie. Ofertele cu reduceri de până la 50% la peste 100 de produse sunt valabile în reţeaua celor 30 de magazine Farmec şi Gerovital din ţară, precum şi la achiziţiile din magazinul online.Băncile se întrec în extra-beneficii de finanţare acordate clienţilorNici sectorul bancar nu putea rata ocazia de a fi parte a celei mai importante campanii de reduceri din an. Banca Transilvania a lansat încă de pe data de 6 noiembrie, "Bank Friday", prin care se urmăreşte creşterea accesului clienţilor la împrumuturi pentru planurile pe care le au în această perioadă. Campania, care va dura până pe 15 noiembrie, aduce oferte la câteva dintre cele mai solicitate produse şi servicii: credite pentru locuinţă, împrumuturi de nevoi personale, carduri de cumpărături, carduri business, overdraft, leasing auto, BT Pay, asigurări, dar şi o ofertă online inclusiv pentru medici, respectiv creditul de nevoi profesionale.Printre beneficiile acordate de către bancă se află, de exemplu, dobândă variabilă la creditele imobiliare sau ipotecare în lei de 4,56% (IRCC +2,39% p.a., zero comision de analiză şi poliţa PAD oferită de Groupama, gratuită timp de un an). La creditul de nevoi personale cu asigurare de viaţă şi şomaj, dobânda este fixă, de 6,99%, iar comisionul de analiză zero. În plus, dacă împrumutul de nevoi personale e accesat împreună cu cardul de cumpărături Star, dobânda va fi tot fixă, dar va scădea la 6,49%. Cardul vine şi cu 250 de puncte Star pentru o linie de credit de minimum 2.000 de lei şi cumpărături de cel puţin 500 de lei, până la 31 decembrie 2020.Pe 13 noiembrie, şi UniCredit sărbătoreşte Black Friday oferind campanii speciale clienţilor persoane fizice şi, în plus, primilor 3.000 de clienţi conturi curente şi servicii ataşate cu zero costuri pe viaţă. În aceeaşi zi sunt anunţate campanii speciale pentru Creditul de Realizări Personale, cardurile de credit UniCreditCard Principal şi Premium de la UniCredit Consumer Financing, precum şi pentru Creditul Verde de la UniCredit Bank pentru achiziţia unei locuinţe.Important de ştiut este că numărul ofertelor UniCredit vor fi limitate şi sunt disponibile exclusiv online doar astăzi, între orele 9:00 - 17:00.Televizoare 4K gratuite, telefoane recondiţionate şi "Oaia neagră" a reducerilorJucătorii din industria telecom, respectiv aeriană, nu se lasă mai prejos şi "atacă" Black Friday cu promoţii generoase.Astfel, Vodafone România se laudă că oferă cel mai mic preţ garantat la smartphone-uri de ultimă generaţie, dar şi televizoare LG 4K gratuite pentru cei care achiziţionează anumite pachete de servicii fixe.Reducerile ajung până la 76% pentru telefoanele achiziţionate online, dar numai cu abonamente la purtător, iar pentru anumite pachete de televiziune şi internet fix cumpărate tot din online, clienţii vor primi cadou un televizor LG 4K cu diagonala de 108 cm. Una dintre ofertele promoţionale este reprezentată de pachetul TV Complet, internet de 500Mbps şi televizor LG 4K de 108 cm la doar 15 euro/lună.Operatorul RCS & RDS scoate la înaintare de Black Friday... "Oaia neagră", ce aduce exclusiv online, în perioada 12 - 15 noiembrie, abonamente la jumătate de preţ pentru toate serviciile atât clienţii noi, cât şi cei existenţi. Practic, până duminică, clienţii care aleg un serviciu nou, o extraopţiune, respectiv efectuează un upgrade, vor beneficia de o reducere de 50% din valoarea abonamentului ales, pentru o perioadă de 12 luni.Pe de altă parte, platforma românească Flip.ro, specializată în vânzarea de telefoane recondiţionate, estimează vânzări de 150.000 de euro în cadrul campaniei Black Friday, pe care o derulează timp de trei zile, începând cu data de 13 noiembrie. Pe durata campaniei, reducerile oferite aduc preţuri cu până la 350 de lei extra-discount la telefoanele comercializate, de la iPhone 5S (la un preţ de 150 de lei) la iPhone X (64 GB) - la 1.999 de lei (comparativ cu 3.350 de lei cât ar costa un aparat nou). În plus, pentru toate telefoanele Apple, retailerul oferă cadou cumpărătorilor atât husă, cât şi folie de protecţie pentru carcasă şi ecran, în valoare de 100 de lei.Preţuri "în aer" în Vinerea NeagrăCompaniile aeriene sunt nelipsite şi în acest an de la sărbătoarea reducerilor de "Black Friday" şi pun pe masa clienţilor bilete la preţuri avantajoase.Până la apariţia acestui material, pe acest segment, doar Blue Air îşi anunţase participarea la ediţia din acest an a campaniei discounturilor. Compania reduce la jumătate tarifele de călătorie la toate zborurile şi ca bonus oferă posibilitatea clienţilor să schimbe gratuit datele de zbor, însă o singură dată.Promoţia este valabilă în perioada 11 - 13 noiembrie, iar portofoliul de oferte include atât date de plecare pentru Crăciun şi Revelion, cât şi pentru vacanţa de vară 2021.Black Friday "de bun simţ", anunţat de Fashion DaysUnul dintre cei mai importanţi retaileri online de pe plan local, Fashion Days, anunţă o "ediţie de bun simţ" a Black Friday, care însă a început... miercuri, 11 noiembrie. De la jumătatea acestei săptămâni, clienţii au putut să comande produsele preferate de la cele mai cunoscute branduri internaţionale şi locale din aplicaţia Fashion Days sau de pe fashiondays.ro.Anul acesta, retailerul îşi încurajează clienţii să doneze hainele pe care nu le mai poartă şi, în paralel, să se bucure de noile articole achiziţionate de pe Fashion Days, la reduceri de până la 80%. Pentru campania destinată hainelor vechi, începând cu data de 8 noiembrie, au fost amplasate nouă containere de donaţii în oraşele Bucureşti, Cluj, Braşov şi Constanţa.De "Black Friday", clienţii au la dispoziţie peste 1,5 milioane de produse de încălţăminte, îmbrăcăminte şi accesorii pentru femei, bărbaţi şi copii, de la mai mult de 400 de branduri, printre care: Calvin Klein, Pepe Jeans London, U.S. Polo Assn., Love Moschino, Lacoste, Tommy Hilfiger, Furla, Karl Lagerfeld, Fossil sau adidas Performance. În acest an vor exista şi branduri aflate la prima apariţie în campania reducerilor (EA7, Tommy Jeans, Emu, Marc O'Polo, Missguided, American Eagel, Jeffrey Campbell şi Trendyol), în care sunt incluşi şi producători români (Alina Cernătescu, Miau by Clara Rotescu, Baden 11, Bluzat şi Undress).Teste Real Time PCR şi un BMW Gran Coupe, la reducereCel mai mare mare retailer online, eMag, a pregătit pentru Vinerea Neagră stocuri consistente, cu peste patru milioane de produse cu reduceri totale de 300 de milioane de lei: 40.000 de produse IT, 220.000 de electrocasnice mici, 75.000 de televizoare, 130.000 de smartphone-uri, 50.000 de sticle de whisky, vin şi alte băuturi alcoolice, 10 tone de cafea, 40.000 de electrocasnice mari, 400.000 de articole fashion, 200.000 de parfumuri şi cosmetice, 500.000 de jocuri şi jucării, 500.000 de produse pentru casă şi grădină, 100.000 de articole şi echipament sportiv, respectiv 100.000 produse de protecţie şi echipamente medicale.Pe lista produselor speciale ce se regăsesc în promoţie se află: teste Real Time PCR la 199 lei (cu reducere de aproape 50%), peste 200 de maşini şi moto, reducere de 34.000 euro la un BMW 840d XDrive Gran Coupe, închiriere de rulote, maşini, servicii taxi şi car-sharing, abonamente de telefonie, servicii medicale,cafea de la Starbucks, monede şi lingouri de aur, ceasuri şi bijuterii de lux.De asemenea, beneficiul de transport gratuit pentru membrii Genius va fi extins doar în ziua de Black Friday, de la 250.000 produse la toate cele şapte milioane de produse, inclusiv ofertele Marketplace. În plus, toţi clienţii eMag care devin membri Genius începând de astăzi şi până vineri inclusiv vor primi 18 luni de beneficii premium, la preţul de 12 luni. Clienţii vor putea achita online cu cardul de credit în până la 40 de rate fără dobândă, iar cardurile de cumpărături eMag Raiffeisen Bank solicitate de Black Friday vor fi alimentate cu un bonus de 200 de lei.Pentru acest an, compania prognozează că valoarea comenzilor totale realizate de către clienţi va ajunge la 585 de milioane de lei, cu 17% mai mult decât cifrele înregistrate cu un an în urmă.În acelaşi timp, un studiu al retailerului arată că peste jumătate dintre români (54%) intenţionează să facă achiziţii de Black Friday 2020, cu 8% peste datele din 2019. În plus, ca urmare a digitalizării accelerate din ultimul an şi a adopţiei din ce în ce mai rapide a cumpărăturilor online, compania estimează că plăţile cu cardul vor înregistra cea mai mare rată de creştere de la an la an de până acum de Black Friday, ajungând la 55% din totalul vânzărilor, comparativ cu 42%, în anul anterior. AGERPRES/(AS - autor: Daniel Badea, editor: Mariana Nica, editor online: Irina Giurgiu)