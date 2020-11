Profesoara de la Facultatea de Medicină, filmată în timp ce își înjura elevii, a fost suspendată

12:10

În urma audierilor care au avut loc aseară, Alex Bodi a fost reținut pentru 24 de ore. Afaceristul urmează să fie adus în fața judecătorilor cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile. Miercuri […] The post Alex Bodi riscă să fie arestat preventiv pentru 30 de zile. Afaceristul urmează să fie adus în fața judecătorilor appeared first on Cancan.ro.