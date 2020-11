Comisia Europeană a prezentat prima strategie a UE privind egalitatea pentru persoanele LGBTIQ

16:10

Pelicula "MODET The Act of Uniting Two or More Things", regizat de Marie Sloth Rousing şi Elvira Von Wieding Lidin, a câştigat Premiul pentru cel mai bun fashion film la cea de-a patra ediţie a Bucharest Fashion Film Festival, informează organizatorii într-un comunicat transmis AGERPRES."MODET este un exemplu de fashion film graţios, intrigant, care sfidează graniţele dintre genuri. Hainele sunt portretizate într-o manieră inteligentă. Locaţia este excelentă, iar performance-ul şi imaginea se împletesc într-un mod unic şi fascinant", a explicat David McGovern, regizor şi profesor la University of Arts London şi membru al juriului.Cea de-a patra ediţie a Bucharest Fashion Film Festival, primul eveniment din România plasat la intersecţia dintre fashion, film şi advertising, s-a desfăşurat în perioada 6-11 noiembrie exclusiv online.Premiul Fresh Perspective, oferit unui fashion film cu buget redus, a fost câştigat de "XXX", realizat de carnation.studio, ai cărui co-fondatori sunt Raya Al Souliman şi Horaţiu Şovăială."XXX este un film memorabil, în care produsul vestimentar este erou şi cheie, puternic şi îndrăzneţ, caracteristici preluate din ADN-ul colecţiei, totul sub un concept şi o execuţie proaspătă, est-europeană", a spus Alina Gavrilă-Borţun.Filmul prezintă colecţia de debut a designerului Lucian Varvaroi şi explorează stereotipurile masculine din România post-comunistă. Hainele au la bază ideea de streetwear şi sunt prezentate într-o estetică futuristă cu tente punk."Peculiar", regizat de Raluca Mărgescu, a fost desemnat câştigător al Premiului pentru cea mai bună producţie locală, în urma mediei dintre votul juriului şi votul publicului."Divine Timing", în regia Iuliei Constantin, a atras cel mai mare număr de voturi din partea publicului. Printre preferatele juriului s-au mai numărat "The End of Social Distancing", regia Victor Claramunt, pentru receptivitatea la contextul actual, "Ader Error", regia Agathe Riedinger, pentru inovaţie şi caracter experimental, şi "A Dream Like Visualisation of Another Future", regia Kristian van Kuijk.Peste 200 de filme din întreaga lume s-au înscris în competiţia Bucharest Fashion Film Festival. 40 dintre ele au concurat în selecţia oficială, dintre care 20 au fost producţii locale.Câştigătorii au fost desemnaţi de un juriu format din Alina Gavrilă-Borţun (director creativ la Gavrila&Asociaţii şi fondator Gavrila Fashion Tellers), designerul Ioana Ciolacu, Ioana Mischie (regizor şi scenarist, co-fondator Storyscapes) şi David McGovern (regizor şi lector la Central St Martins şi Chelsea School of Art). AGERPRES/(AS - autor: Petronius Craiu, editor: Florin Marin, editor online: Anda Badea) Sursa foto: Bucharest Fashion Film Festival / Facebook