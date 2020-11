Black Friday 2020. Cele 8 coduri care iti ofera extra-reduceri la eMAG

16:20

eMAG Black Friday 2020 mobilier si produse pentru casa. Cel mai mare magazin online din Romania sarbatoreste vineri, 13 noiembrie, cea de-a 10-a editie a evenimentului Vinerea Neagra in Romania. Deoarece in acest an am fost fortati de pandemie sa stam mai mult in casa, sa renuntam la excursii, fie ele in strainatate sau in tara, precum si la iesirile cu prietenii la restaurante, discoteci ori baruri, ne-am putut concentra mai mult pe felul in care arata locuintele noastre. Daca vreti sa faceti i...