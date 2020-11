Anna Lesko a dat lovitura! Cum a ajuns artista să apară în videoclipul lui Jennifer Lopez

14:40

Dan Bittman face, din nou, acuzații grave. De data aceasta, cântărețul o pune la zid pe Andreea Esca și spune că prezentatoarea de la Pro TV și-a înscenat boala în această vară. Dan Bittman susține […] The post Dan Bittman, acuzații grave aduse Andreei Esca: „Cred că și-a înscenat boala” appeared first on Cancan.ro.