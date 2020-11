Viața de lux, doar o amintire pentru Alex Bodi! Ce a servit afaceristul la prânz, în spatele gratiilor

16:20

Odată cu sezonul de sărbători, mulți dintre noi încep să intre în modul de panică. Centrele comerciale și magazinele încep să reflecte mai mult un haos post-apocaliptic, decât cel al unei experiențe minunate de cumpărare […] The post 8 cadouri pe care fiecare skateboarder și le dorește de Crăciun appeared first on Cancan.ro.