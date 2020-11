Dani Oțil a impresionat pe toată lumea. Gestul inedit pe care l-a făcut pentru logodnica sa

17:10

Vizibil iritat de rezultatele de la naționala României, fostul internațional Florin Răducioiu îl cere pe Victor Pițurcă înapoi la echipă. România a învins Belarus cu 5-3 într-un amical disputat joi seară, dar Florin Răducioiu nu […] The post Șoc total! Florin Răducioiu îl cere pe Victor Pițurcă înapoi la naționala României! appeared first on Cancan.ro.