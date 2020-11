Alex Bodi, fostul soţ al Biancăi Drăguşanu, arestat preventiv într-un dosar de trafic de persoane şi proxenetism

20:00

Semnalul ce marchează debutul oficial al noului sezon al premiilor cinematografice a fost dat joi, când reprezentanţii Independent Filmmaker Project (IFP) au anunţat nominalizările la cea de-a 30-a ediţie a Gotham Independent Film Awards. Pentru prima dată în istoria acestor premii, toate cele cinci producţii nominalizate la categoria "cel mai bun film" sunt regizate de femei, informează site-ul revistei Variety.Producţiile nominalizate la această categorie sunt "The Assistant", de Kitty Green, "First Cow", de Kelly Reichardt, "Never Rarely Sometimes Always", de Eliza Hittman, "Nomadland", de Chloe Zhao, şi "Relic", de Natalie Erika James.La categoria "cel mai bun actor", Chadwick Boseman, decedat în 2020, a primit o nominalizare postumă pentru interpretarea din filmul "Ma Reiney's Black Bottom", care va ajunge cel mai probabil pe lista nominalizărilor şi pentru alte premii ce vor fi anunţate în lunile următoare. Ceilalţi actori nominalizaţi la această categorie sunt Riz Ahmed ("Sound of Metal"), Jude Law ("The Nest"), John Magaro ("First Cow") şi Jesse Plemons ("I'm Thinking of Ending Things").Lista artistelor nominalizate la categoria "cea mai bună actriţă" este marcată de o mare diversitate culturală şi interpretativă: Nicole Beharie ("Miss Juneteenth"), Jessie Buckley ("I'm Thinking of Ending Things"), Yuh-Jung Youn ("Minari"), Carrie Coon ("The Nest") şi Frances McDormand ("Nomadland").Gotham Independent Film Awards este o gală dedicată producţiilor cinematografice independente care sunt realizate cu bugete reduse. În acest an, peste 500 de filme au fost propuse spre nominalizare, în creştere faţă de cele 380 propuse în 2019.În total 41 de filme şi seriale au fost nominalizate în acest an, fiind selectate de critici de film, jurnalişti şi autori de programe ale unor festivaluri cinematografice.Cea de-a 30-a gală Gotham Independent Film Awards va avea loc pe 11 ianuarie 2021.Lista completă a nominalizărilor la aceste premii:Cel mai bun lungmetraj: "The Assistant", de Kitty Green, "First Cow", de Kelly Reichardt, "Never Rarely Sometimes Always", de Eliza Hittman, "Nomadland", de Chloe Zhao, şi "Relic", de Natalie Erika James.Cel mai bun documentar: "76 Days", de Hao Wu, Weixi Chen, Anonymous, "City Hall", de Frederick Wiseman, "Our Time Machine", de Yang Sun, S. Leo Chiang, "A Thousand Cuts", de Ramona S. Diaz, "Time", de Garrett Bradley.Cel mai bun lungmetraj internaţional: "Bacurau", de Kleber Mendonca Filho, "Beanpole", de Kantemir Balagov, "Cuties", de Maimouna Doucoure, "Identifying Features", de Fernanda Valadez, "Martin Eden", de Pietro Marcello, "Wolfwalkers", de Tomm Moore şi Ross Stewart.Cel mai bun regizor debutant: Radha Blank ("The Forty-Year-Old Version"), Channing Godfrey Peoples ("Miss Juneteenth"), Alex Thompson ("Saint Frances"), Carlo Mirabella-Davis ("Swallow"), Andrew Patterson ("The Vast of Night").Cel mai bun scenariu: "Bad Education" (Mike Makowsky), "First Cow" (John Raymond, Kelly Reichardt), "The Forty-Year-Old Version" (Radha Blank), "Fourteen" (Dan Sallitt), "The Vast of Night" (James Montague, Craig Sanger).Cel mai bun actor: Riz Ahmed ("Sound of Metal"), Chadwick Boseman ("Ma Rainey's Black Bottom"), Jude Law ("The Nest"), John Magaro ("First Cow") şi Jesse Plemons ("I'm Thinking of Ending Things").Cea mai bună actriţă: Nicole Beharie ("Miss Juneteenth"), Jessie Buckley ("I'm Thinking of Ending Things"), Yuh-Jung Youn ("Minari"), Carrie Coon ("The Nest") şi Frances McDormand ("Nomadland").Cel mai bun interpret debutant: Jasmine Batchelor ("The Surrogate"), Kingsley Ben-Adir ("One Night in Miami..."), Sidney Flanigan ("Never Rarely Sometimes Always"), Orion Lee ("First Cow"), Kelly O'Sullivan ("Saint Frances").Cel mai bun serial - format lung (peste 40 de minute): "The Great", "Immigration Nation", "P-Valley", "Unorthodox", "Watchmen".Cel mai bun serial - format scurt (sub 40 de minute): "Betty", "Dave", "I May Destroy You", "Tates the Nation", "Work in Progress". AGERPRES/(AS - autor: Florin Bădescu; editor: Mihaela Nicolaescu, editor online: Simona Aruştei) Sursa foto: ITF / Twitter