Preşedintele Iohannis - şedinţă pe tema Planului Naţional de Relansare cu premierul şi miniştrii Finanţelor şi Fondurilor Europene

09:40

Doi bărbaţi de 45 şi 56 de ani au fost reţinuţi sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de viol, agresiune sexuală şi act sexual cu un minor, a informat, vineri, Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti (DGPMB).Potrivit unui comunicat de presă al Poliţiei Capitalei transmis AGERPRES, Serviciul Investigaţii Criminale al Sectorului 1, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, a pus în aplicare joi patru mandate de percheziţie domiciliară într-un dosar privind săvârşirea infracţiunilor de viol, agresiune sexuală şi act sexual cu un minor.În perioada iulie - noiembrie, poliţiştii, în baza unei sesizări din oficiu, au efectuat investigaţii cu privire la un bărbat în vârstă de 56 ani, suspect de săvârşirea mai multor infracţiuni de viol, act sexual cu un minor şi agresiune sexuală, fapte ce ar fi fost săvârşite asupra mai multor copii proveniţi dintr-o familie dezorganizată. În cursul verificărilor, au fost obţinute date şi indicii cu privire la alţi doi bărbaţi, de 45 şi, respectiv, 48 de ani, cercetările fiind extinse faţă de aceştia sub aspectul săvârşirii infracţiunii de act sexual cu un minor.În vederea administrării şi întregirii probatoriului, joi au fost puse în aplicare patru mandate de percheziţie domiciliară la locuinţele bărbaţilor, aceştia fiind depistaţi şi conduşi la sediul Poliţiei Sectorului 1, în vederea continuării cercetărilor. Au fost identificate şi ridicate mai multe medii de stocare, telefoane mobile şi obiecte de îmbrăcăminte.Din probatoriul administrat în cauză a rezultat presupunerea rezonabilă că aceştia, profitând de starea familială a minorilor, băieţi cu vârste cuprinse între 12 şi 17 ani, i-ar fi agresat sexual."Cercetările sunt continuate, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de viol, agresiune sexuală şi act sexual cu un minor, cu bărbaţii de 56 şi, respectiv, 45 de ani în stare de reţinere, urmând a fi prezentaţi magistraţilor cu propunere legală", a precizat DGPMB. AGERPRES/(AS - autor: Iulia Carciog, editor: Claudia Stănescu, editor online: Ada Vîlceanu)