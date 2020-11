eMAG Black Friday 2020. 15 fiare și stații de călcat reduse și cu 67%

eMAG Black Friday 2020. Magazinul online eMAG a lansat in acest an un adevarat val de reduceri la statii si fiare de calcat. Am analizat oferta si am descoperit statii si fiare de calcat ce au reduceri chiar si de 67% din pret. In oferta eMAG sunt produse de la branduri precum Tefal, Philips, Electrolux sau Rowenta. 1. O statie de calcat Philips FastCare Compact, 2400 W, talpa, are o reducere de 16% si costa doar 299,99 lei 2. O statie de calcat Tefal Express Protect 2200 W, presiune 6 bari, are...

