DINAMO. Ultima salvare a „câinilor”?! Cine e milionarul de top al României dispus să preia clubul » A investit 15 milioane de euro într-un teren de golf!

Dumitru Dragomir (74 de ani), fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, a vorbit în această dimineață despre problemele grave cu care se confruntă Dinamo, club sufocat de datorii și amăgit în ultimele luni de misterioșii investitori spanioli care au preluat clubul.„Dinamo n-are nicio șansă, totul a fost un bluf ca să scape Negoiță de datorii. Dacă retrogradează, Dinamo e gata, se închide! Badea are nume, are palmares, are tot, rețineți ce vă spun. ...