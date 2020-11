Un oraş din România organizează, în premieră, un referendum pe tema măsurilor anti-Covid-19 în paralel cu alegerile parlamentare

13:10

eMAG Black Friday 2020 frigidere. Din oferta eMAG de Vinerea Neagra nu lipsesc frigiderele, combinele frigorifice, frigiderele side by side, cele cu o usa sau congelatoarele. Am analizat cu atentie oferta eMAG Black Friday 2020 si am descoperit cateva aparate frigorifice care au preturi exceptionale. De pilda, unele combine frigorifice pot fi cumparate la pret de frigider (1.200 de lei), iar unele frigidere side by side costa cat o combina frigorifica (1.900 de lei). 1. Combina frigorifica incor...