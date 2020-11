Proaspăt logodită, Ioana Ginghină aruncă săgeți către fostul soț: „Am înflorit după divorț”

14:00

Ioan Giovanni Becali a povestit despre perioada în care s-a infectat cu noul coronavirus. El a precizat faptul că vărul lui, Gigi Becali, este singurul din grupul lor care nu a contractat virusul SARS-CoV-2. "Eu […]