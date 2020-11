Microsoft: Hackeri ruşi şi nord-coreeni au luat la ţintă producători de vaccinuri împotriva COVID-19

16:30

Cântăreaţa americană Billie Eilish, câştigătoarea absolută a celei mai recente ediţii a premiilor Grammy, a lansat joi "Therefore I Am", o piesă cu care revine la ritmul hip-hop, la sound-ul electronic şi la o linie melodică mai sumbră, similară celei de la debutul său, relatează EFE.Lansarea piesei a fost însoţită de un videoclip în care artista apare plimbându-se singură într-un mall pustiu din Los Angeles, acelaşi în care obişnuia să-şi petreacă timpul cu prietenii în urmă cu câţiva ani. Piesa pare să aibă o inspiraţie filosofică după cum arată şi titlul ("Therefore I Am", "Deci exist"), fiind o referire clară la filosoful iluminist francez Rene Descartes şi la celebrul său "Gândesc, deci exist"."Am foarte multe emoţii din cauza acestui cântec", a mărturisit ea pe reţelele de socializare. În timp ce fratele şi producătorul său, Finneas Eilish, a precizat: "Nu dă bine să spun eu acest lucru, dar piesa este grozavă".Cu obişnuita ei discreţie, Eilish nu a oferit multe detalii despre noile sale compoziţii, deşi, dintre cele trei single-uri pe care le-a lansat după albumul său de debut, noua piesă "Therefore I Am" pare să anticipeze o producţie mai extinsă.În vară, artista a lansat "My Future", o piesă compusă în întregime în perioada de izolare, care dezvăluia accente mai electronice şi un sound mai natural, ce făcea trimitere iniţial la o baladă cântată la pian pentru a se apropia apoi mai mult de sonorităţile R&B şi de ritmurile funk şi jazz.La începutul anului, Billie Eilish a lansat piesa "No Time To Die", de pe coloana sonoră a viitorului lungmetraj din seria James Bond, care nu a putut avea premiera pe marile ecrane din cauza pandemiei de coronavirus. La finalul lui 2019, a lansat "Everything I Wanted". La premiile Grammy de anul acesta, Billie Eilish a făcut istorie câştigând, la vârsta de 18 ani, principalele patru categorii: cea mai bună artistă, albumul anului, cântecul anului şi înregistrarea anului.Ea a fost şi una dintre invitatele vedetă la premiile Oscar şi a susţinut activ campania preşedintelui ales al SUA, Joe Biden, participând la mitingurile acestuia.AGERPRES/(AS-autor: Mihaela Nicolaescu, editor: Simona Tatu, editor online: Andreea Lăzăroiu)