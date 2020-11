alegeriSUA Biden a câştigat în final scrutinul cu 306 electori, iar Trump are doar 232 (media)

20:30

Cântăreaţa spaniolă Aitana şi vedeta americană Katy Perry au realizat împreună un remix al melodiei "Resilient", o colaborare unică în care cele două artiste şi-au unit vocile în engleză şi spaniolă pe aranjamentul muzical al DJ-ului Tiesto într-o piesă ce vorbeşte despre rezistenţă şi atitudine pozitivă în faţa adversităţilor, relatează EFE. "I am resilient. Born to be brilliant" (''Sunt puternică, m-am născut să strălucesc'') spune refrenul acestui cântec inclus în albumul "Smile" al cântăreţei americane. Piesa a fost preluată de cântăreaţa spaniolă Aitana, care în iulie se declara fană a lui Katy Perry. După doar trei luni, are deja în portofoliu o colaborare cu idolul său.Este un cântec cu care Aitana Ocana continuă să crească profesional într-o carieră meteorică plină de mari proiecte, precum dublajul pentru serialul "Luna Nera" difuzat de Netflix, sau lunga listă de colaborări muzicale cu artişti precum David Bisbal ("Si tu la quieres"), Morat ("Presiento") sau Sebastián Yatra ("Corazon sin vida")."Am gătit o supă picantă pentru suflet şi am făcut un remix la ˜'Resilient'' invitând-o pe noua mea prietenă Aitana pentru a aduce o nouă perspectivă", a scris Katy Perry pe Instagram, pentru a-şi anunţa fanii despre acest nou duet artistic care a fost imediat botezat "Aitanity".Cântăreaţa californiană, care a devenit cunoscută în 2008 cu hitul "I kissed a girl", este una dintre cele mai influente voci ale muzicii actuale, deţinătoare a cinci trofee American Music Awards şi a 14 statuete People's Choice Awards.Timbaland, Calvin Harris sau Kanye West sunt câţiva dintre artiştii cu care Katy Perry a colaborat de-a lungul prolificei sale cariere muzicale.AGERPRES/(AS-autor: Mihaela Nicolaescu, editor: Simona Tatu, editor online: Anda Badea)