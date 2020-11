Hanbdal » CSM București și Râmnicu Vâlcea joacă astăzi în Liga Campionilor!

20:00

Este zi de doliu în învățământul românesc. A murit Camelia Cazacu, un dascăl care și-a dedicat aproape toată viața formării elevilor din Botoșani, după care a plecat în Dublin, acolo unde și-a exercitat, cu aceeași […] The post Doliu uriaș în România. A murit Camelia Cazacu appeared first on Cancan.ro.