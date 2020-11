Giani Kiriță, de la fotbalist, la vânzător în piață. Sportivul a fost surprins la o tarabă în Obor

23:20

Horoscopul zilei de 14 noiembrie 2020, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul zilnic pentru 14 noiembrie 2020 vine […] The post Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 14 noiembrie 2020. Marte iese din retrogradare în zodia Berbec appeared first on Cancan.ro.