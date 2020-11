GCS: Cele mai multe infectări cu SARS-CoV-2, în Capitală; urmează judeţele Cluj, Iaşi, Timiş, Prahova

14:00

România a avut în trimestrul trei din 2020 cea mai mare creştere economică trimestrială din ultimii 20 de ani şi cea mai rapidă revenire a economiei, a declarat, sâmbătă, ministrul Finanţelor Publice, Florin Cîţu, într-o conferinţă de presă. "România a avut, în termeni reali, o creştere economică în trimestrul trei din 2020 de 5,6%, faţă de trimestrul precedent. Ce înseamnă această cifră de 5,6%? În primul rând este cea mai mare creştere economică trimestrială din ultimii 20 de ani. Au mai fost recesiuni în România, au mai fost situaţii dificile, nici una nu a fost la fel de dificilă ca aceasta, şi totuşi am reuşit în această perioadă să avem cea mai mare creştere economică trimestrială din ultimii 20 de ani. Mai mult, revenirea economiei trimestrul trei din 2020, relativ la trimestrul doi, este cea mai rapidă revenire a economiei noastre din ultimii 20 de ani. Dacă ne uitam la 2020, avem o perioadă de criză în 2008, 2009, 2010, vedem că revenirea în trimestrul trei din 2020 este cea mai rapidă. Celelalte crize au durat câteva trimestre, au durat chiar câţiva ani de zile. De aici pornim: cea mai mare creştere economică trimestrială din ultimii 20 de ani şi cea mai rapidă revenire a economiei", a spus Florin Cîţu.El a precizat că în cazul în care se face comparaţia cu media ultimilor 20 de ani, creşterea economică trimestrială este de 1,45%, în timp ce în trimestrul trei, faţă de trimestrul doi, România a înregistrat un plus de 5,6%."Această creştere economică este importantă pentru România. Este rezultatul muncii românilor şi ale companiilor din România din această perioadă şi nu trebuie să tratăm cu dispreţ, aşa cum am văzut. Este munca românilor", a adăugat şeful de la Finanţe.În opinia sa, un alt indicator prezentat în spaţiul public legat de creşterea economică a fost cel privind dinamica economiei în trimestrul trei din 2020 faţă de perioada similară a anului trecut, unde economia a consemnat o scădere de 6%, însă "trimestrul trei al anului trecut a fost unul foarte bun"."Avem mai multe explicaţii pentru această scădere. Este vorba de evoluţia agriculturii. Vom vedea peste câteva săptămâni că agricultura a avut o contribuţie negativă în acest trimestru. Toate ţările din Europa au avut o dinamică negativă, unele o dinamică mai mare, altele mai mică, relativ la acelaşi trimestru din anul trecut. Putem să comparăm dinamica, trimestrul doi faţă de trimestrul doi din 2019, şi vedem că este o îmbunătăţire, de la o scădere de 10% în trimestrul doi, faţă de trimestrul doi din 2019, la o scădere de 6%, deci se vede o îmbunătăţire", a explicat ministrul Finanţelor.Potrivit sursei citate, unul dintre indicatorii folosiţi de cei care fac analize macroeconomice, "poate cel mai important", este cel care compară toată perioada din 2020, cele trei trimestre din acest an cu cele similare din 2019. "Şi aici vedem că România are o scădere de 4,6 puncte procentuale, aproape de estimarea pe care noi o vedem pentru final de an, o scădere de 4,2%. Şi aş face această comparaţie şi cu alte ţări din Uniunea Europeană, trei trimestre, la trei trimestre şi veţi vedea că România stă chiar foarte bine. Ne uităm undă stă Germania, după trei trimestre în 2020: are o scădere de 5,8%, Franţa o scădere de 9,6%, Ungaria o scădere de 5,4%, Austria o scădere de 7,6%, UK - Anglia, de 11%, media pentru trei trimestre în UE este de 7 puncte procentuale. Avem Olanda cu o scădere de 4%, o performanţă mai bună şi Polonia cu 2,7%. România stă foarte bine când comparam evoluţia pentru tot anul 2020 şi în plus România este printre puţinele ţări, cred că sunt două ţări, care va evita recesiunea tehnică în 2020, asta înseamnă că nu vom avea două trimestre cu dinamică negativă în 2020", a mai spus Florin Cîţu.Potrivit datelor semnal al Institutului Naţional de Statistică, date vineri publicităţii, România a consemnat o scădere economică de 6% în trimestrul III din 2020, raportat la perioada similară din 2019, însă faţă de trimestrul anterior a înregistrat o creştere de 5,6%. În perioada 1 ianuarie - 30 septembrie 2020, Produsul Intern Brut a scăzut, comparativ cu perioada similară din 2019, cu 5,1% pe seria brută şi cu 4,6% pe seria ajustată sezonier.Produsul Intern Brut a fost mai mare, în termeni reali, cu 5,6%, în trimestrul III, comparativ cu trimestrul anterior. Pe serie ajustată sezonier, în trimestrul III 2020, comparativ cu trimestrul anterior, PIB a crescut cu 5,6%. Faţă de acelaşi trimestru din anul 2019, Produsul Intern Brut a înregistrat o scădere cu 6,0%. În perioada 1 ianuarie - 30 septembrie 2020, comparativ cu perioada corespunzătoare din anul 2019, Produsul Intern Brut a scăzut cu 4,6%.Pe serie brută, comparativ cu acelaşi trimestru din anul 2019, PIB în trimestrul III 2020 a înregistrat o scădere cu 6,0%. În perioada 1 ianuarie - 30 septembrie 2020, faţă de aceeaşi perioadă din anul 2019, PIB a scăzut cu 5,1%.AGERPRES/(AS - editor: Mariana Nica, editor online: Ady Ivaşcu)