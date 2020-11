#alegeriRMoldova/Cum este văzută Republica Moldova după prezidenţiale de cei mai cunoscuţi analişti politici de la Chişinău

Trimisul special al AGERPRES, Cristian Lupaşcu, transmite: Cei mai cunoscuţi analişti politici din Republica Moldova au comentat, pentru AGERPRES, perspectivele acestui stat după alegerile prezidenţiale de duminică. Ei au analizat situaţia politică atât din prisma unei victorii obţinute de actualul preşedinte al Republicii Moldova, socialistul Igor Dodon, cât şi din prisma unui succes al candidatului Partidului Acţiune şi Solidaritate, pro-europeana Maia Sandu.Analistul Cornel Ciurea este de părere că, indiferent de rezultatul alegerilor din 15 noiembrie, lupta politică din Republica Moldova nu se va încheia, ci se va acutiza. O victorie a lui Dodon este văzută ca o posibilitate de apropiere de Rusia şi o înrăutăţire a relaţiilor cu Occidentul, în timp ce un eventual câştig al Maiei Sandu ar presupune declanşarea unei lupte inter-instituţionale. Ciurea ia în calcul şi varianta ca, în cazul în care va pierde preşedinţia, Dodon să consolideze stânga din Parlament şi să remanieze Guvernul. Mai mult, el crede că actualul lider de la Chişinău ar putea să îşi aroge şi funcţia de premier."Cu siguranţă, lupta politică nu se va încheia după ziua de duminică. În cazul în care câştigă Igor Dodon, polul de stânga se consolidează şi preşedintele ar putea să recurgă la anumite remanieri sau chiar dizolvarea Parlamentului, fiind sigur că vântul suflă în favoarea lui. Cred că relaţia cu Rusia se va îmbunătăţi considerabil, iar relaţia cu Occidentul, cu Uniunea Europeană, va depinde de bunăvoinţa Occidentului. Vom vedea în ce măsură şi cum Uniunea Europeană va digera acest eşec. Este de presupus că, totuşi, relaţia cu Occidentul se va înrăutăţi în urma acestei victorii. În cazul în care câştigă doamna Sandu, vom avea, pentru o anumită perioadă de timp, un bipolarism. Parlamentul şi Guvernul probabil vor fi controlate de o majoritate reconsolidată de către socialişti. S-ar putea ca Igor Dodon să revină în Guvern, poate pe post de prim-ministru, în timp ce Preşedinţia şi Curtea Constituţională vor fi controlate de partida pro-europeană. Lupta se va încinge în Republica Moldova şi vom avea o confruntare acută, fiecare dintre părţi va fi sprijinită fie de Occident, fie de Rusia", a declarat Cornel Ciurea.La rândul său, analistul Ion Tăbîrţă consideră că "victoria Maiei Sandu nu va aduce schimbări imediate", ci "va fi un semnal pentru schimbare". El este de părere că preluarea preşedinţiei de către candidata dreptei va contribui la dezvoltarea relaţiilor dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană, iar un posibil succes al lui Igor Dodon ar putea să însemne "mai degrabă o involuţie" a Republicii Moldova."Dacă rămâne stânga, nimic nu se va schimba. Dimpotrivă, cred că vom perpetua în acea mocirlă în care suntem în ultimii ani. La evoluţii nu cred că ne putem aştepta. Mai degrabă vom avea o involuţie. Acel sistem corupt, de tipul oligarhic care s-a constituit în Republica Moldova în ultimii cinci ani, poate cu excepţia a câteva luni, în timpul guvernării doamnei Sandu, va continua. (...) Alta este problema. Cât de mult după aceasta se va apropia Igor Dodon de Federaţia Rusă. Va rămâne în acest stand by, care este acum, că este clar că Republica Moldova acum este îndreptată mai mult spre Federaţia Rusă decât spre Uniunea Europeană, însă poate să forţeze o apropiere în direcţia conflictului transnistrean. Nu în zadar dumnealui a spus că rezolvarea conflictului transnistrean va fi prioritatea lui numărul 1 în următorul mandat. Acest lucru ar însemna un acord politic de genul celui pe care l-am avut în anul 2003. Dacă va câştiga doamna Maia Sandu, Republica Moldova va ieşi dintr-o anumită izolare internaţională în care se află acum. Maia Sandu va fi privită, de fapt este privită cu ochi buni de către Occident, de către România. La sigur, dumneaei va avea anumite vizite bilaterale, de susţinere, de încurajare, însă victoria Maiei Sandu nu va aduce schimbări imediate. Victoria Maiei Sandu va fi doar un semnal spre schimbare. Trebuie să înţelegem că Republica Moldova este o Republică Parlamentară, iar preşedintele are anumite competenţe limitate. Dacă va câştiga Maia Sandu, noi rămânem cu un Parlament controversat, un Parlament în linii mari dominat de componenta oligarhică. Să nu uităm de faptul că acest parlament a fost ales în anul 2019, când în Republica Moldova situaţia politică era controlată aproape în totalitate de către Vladimir Plahotniuc şi este de aşteptat o dispută între instituţia Preşedinţiei şi instituţia Parlamentului. Preşedintele are puteri limitate, el nu poate dizolva Parlamentul. El poate doar acţiona în consecinţă, însă preşedintele va avea legitimitatea poporului şi va avea acea susţinere din partea populaţiei pe care va încerca să o promoveze spre schimbare", a afirmat Ion Tăbîrţă.Un alt cunoscut analist de la Chişinău, Nicolae Negru, crede că un nou mandat al lui Dodon în fruntea statului nu ar aduce schimbări Republicii Moldova, ci ar face ca "Moscova să triumfe". Pe de altă parte, el este de părere că prin victoria dreptei "apare şansa de schimbare, apare şansa de modernizare a Republicii Moldova"."Dacă rămâne Dodon, atunci nu se schimbă nimic în Republica Moldova. Rămânem în această mlaştină în care ne-am aflat până acum. Desigur că Moscova o să triumfe. Desigur că o să se vorbească iarăşi la noi despre posibilitatea rezolvării problemei transnistrene, dar nimic nu o să se mişte din loc, pentru că Moscova nu este interesată de rezolvarea problemei în aşa fel încât Republicii Moldova să îi fie bine, adică Republica Moldova să devină stat suveran şi independent, de facto, nu formal, că formal este. Dacă câştigă Maia Sandu, şi există asemenea şanse de câştig, arată sondajele sociologice, lucrurile se pot schimba. Apare şansa de schimbare, apare şansa de modernizare a Republicii Moldova, lupta anticorupţie, chiar şi o altă şansă de rezolvare a problemei transnistrene decât în cazul în care rămâne Igor Dodon la guvernare. Preşedintele este la noi o persoană simbolică, dumneavoastră ştiţi, Republica Moldova este una parlamentară şi mai sunt multe alte lucruri de făcut. Chiar dacă învinge Maia Sandu în alegeri, ea are multe de făcut pentru a realiza ceea ce promite acum în campania electorală. Parlamentul de azi desigur că nu o s-o sprijine în ceea ce şi-a pus ea în gând. Soluţia ar fi alegerile anticipate, desigur, dar problema este cum provoci aceste alegeri. Mulţi parlamentari, mulţi deputaţi îşi dau seama că, dacă se ajunge la alegeri anticipate, ei ar putea rămâne în afara Parlamentului. Prin urmare, ei s-ar putea opune unei asemenea idei pe care o susţine Maia Sandu acum. Şi rezultatele acestor alegeri anticipate ar putea să nu fie cele scontate de Maia Sandu. S-ar putea ca în Parlament să ajungă unele forţe politice care au fost implicate în furtul miliardului şi care se uită în altă direcţie decât cea europeană. Rezultatele alegerilor vor spune ceva, dar nu totul. Mai sunt lucruri de făcut ca să ne mişcăm într-o direcţie bună", a arătat Nicolae Negru.Fostul judecător al Curţii Europene pentru Drepturile Omului Stanislav Pavlovschi, care a devenit analist politic, crede că "Moldova nu mai are altă opţiune decât integrarea europeană", iar o victorie a stângii ar presupune o orientare spre Rusia şi ţările din Comunitatea Statelor Independente (CSI)."Dacă rămâne domnul Dodon, o să fie aşa cum a fost mai înainte, orientare spre conlucrare mai mult cu ţările CSI şi cu Federaţia Rusă. Dacă o să fie Maia Sandu, o să fie orientare spre Europa, spre integrare europeană, spre conlucrarea mai strânsă cu Statele Unite. Problema este cât de departe vor merge ei în îndeplinirea acestor obligaţii, promisiuni şi declaraţii. Eu cred că Moldova nu are altă opţiune. Moldova este un stat foarte mic şi Moldova este sortită să conlucreze foarte strâns cu ţările civilizate. Plus, Moldova face parte din civilizaţia latină şi locul este, normal, în familia ţărilor care fac parte din civilizaţia latină. Asta ar fi ceva normal. Dar noi trăim în nişte circumstanţe şi tensiuni reale şi influenţa Federaţiei Ruse în Moldova este foarte mare. Undeva Moldova poate câştiga în urma acestei conlucrări, dar undeva pierde şi dacă noi cântărim sau comparăm ceea ce câştigăm cu ceea ce pierdem, eu cred că conlucrarea cu ţările europene ar fi mai benefică pentru ţara noastră. (...) Eu cred că Moldova nu mai are altă opţiune decât integrarea europeană şi asta nu este decât o problemă de timp, oricum vom merge acolo. Mâine noi trebuie să mai dăm Moldovei o şansă, eu aşa spun. Mai departe, vedeţi, depinde foarte mult de poporul republicii, depinde foarte mult de poziţia civică a fiecărui om, dar această poziţie civilă trebuie să fie asumată, asumată înseamnă că decizia trebuie să fie luată cu ochii deschişi. Omul trebuie să fie informat, trebuie să ştie clar unde sunt avantajele mai serioase pentru ţară şi pentru acest om, acum şi aici, care este orientarea politică sau geo-politică favorabilă pentru ţară, în general, dar şi pentru acest om, în particular. Dar la noi, din păcate, societatea nu este informată. Foarte des organele de informare în masă promovează minciuna, promovează dezinformarea", a spus Pavlovschi.Duminică, în Republica Moldova are loc al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidenţiale. Candidatul Partidului Acţiune şi Solidaritate, Maia Sandu, îl va avea contracandidat pe actualul preşedinte, Igor Dodon, care s-a înscris în cursa electorală ca independent, având susţinerea Partidului Socialiştilor din Republica Moldova. În primul tur, desfăşurat pe 1 noiembrie, Maia Sandu a obţinut 36,16% din voturi, iar Igor Dodon 32,61%.AGERPRES/(A- editor: Mariana Ionescu, editor online: Ady Ivaşcu)

