''Este timpul să plecăm acasă'', le spune noul şef al Pentagonului trupelor sale

Selecţionerul naţionalei de fotbal a României, Mirel Rădoi, a afirmat, sâmbătă, într-o conferinţă de presă, că nu ar avea nimic împotrivă dacă meciul cu Norvegia, din cadrul Ligii Naţiunilor, ar fi reprogramat din cauza situaţiei create la Oslo, unde lotul naţionalei ţării nordice nu a primit acceptul de a pleca din cauza situaţiei create de pandemia de COVID-19."Nu ne este teamă de faptul că sunt jucători în lotul Norvegiei care au COVID. În momentul de faţă ne gândim doar că avem în faţă un adversar foarte puternic. Vom încerca să arătăm la fel de bine ca ei şi nu ca la ultima partidă. Avem o revanşă de luat, faţă de noi, faţă de suporteri şi nu putem vorbi de alte riscuri în afară de fotbal care ar putea fi. Nu pot discuta legile Norvegiei, dar pentru noi şi pentru ei ar fi important ca această partidă să se dispute. Nu am avea nimic să se reprogrameze această partidă, dar asta nu depinde nici de România, nici de Norvegia, sunt instituţii abilitate. Dar în principiu, nu am avea nimic împotrivă. Cred că cel mai important ar fi ca acest meci să se dispute pe teren. Când va decide UEFA, vom cădea de acord, dar nu am avea nimic împotrivă dacă s-ar reprograma", a declarat Rădoi.El spune că echipa sa are o revanşă de luat pe teren şi nu şi-ar dori ca meciul să fie decis la masa verde: "Cred că e momentul revanşei, apoi cred că aşa ar fi fair play, chiar dacă avem puţine puncte şi nu ne-ar strica trei puncte, cred că cel mai important ar fi ca această partidă să se dispute. La fel de bine trebuie să vedem la ce nivel suntem, dacă meciul din tur a fost un accident. Vedem cât de mare este nivelul între noi şi Norvegia".Tehnicianul român consideră că Norvegia, indiferent de problemele pe care le are, are posibilitatea de a alinia o formaţie de start competitivă."Pe mine mă interesează cum am pregătit noi acest meci. M-aş bucura ca şi jucătorii să priceapă acest lucru, că e important cum ne-am pregătit noi, indiferent de problemele pe care le are în acest moment Norvegia, poate alinia oricând un prim 'unsprezece' foarte valoros. Sper ca mâine seară, dacă se va juca meciul cu Norvegia, să nu mai facem anumite greşeli din meciul cu Belarus, pentru că adversarul este mult mai valoros şi ne-ar costa mult mai mult. Sunt multe lucruri de îmbunătăţit, dar cred că cel mai mult avem de lucrat la mentalitate", a mai spus Rădoi.Antrenorul naţionalei nu a dorit să comenteze zvonurile conform cărora ar părăsi selecţionata României pentru Universitatea Craiova: "Nu mă deranjează, sunt obişnuit să apară lucruri legate de mine sau de jucători. Nu vreau s vorbesc despre anumite echipe pentru că sunt la echipa naţională. Deja se speculează foarte multe lucruri, foarte multe persoane ştiu în locul meu unde o să fiu. Dacă aş discuta despre toate contractele pe care le am acasă nu am mai discuta despre fotbal".Autorităţile din Norvegia au decis, sâmbătă, să nu permită ieşirea din ţară a echipei naţionale de fotbal, care trebuia să vină la Bucureşti, pentru meciul cu România, din Liga Naţiunilor, din cauza situaţiei legate de pandemia COVID-19, a anunţat federaţia de la Oslo, citată de site-ul FRF.Zborul de sâmbătă al norvegienilor a fost anulat, iar delegaţia rămâne în ţară şi aşteaptă o nouă evaluare a situaţiei din partea autorităţilor, fiind în contact permanent şi cu UEFA.În aceste condiţii, conferinţa de presă şi antrenamentul oficial ale Norvegiei, programate sâmbătă, la Arena Naţionala din Bucureşti, se anulează. Antrenamentul oficial al nordicilor era programat de la ora 18:45, iar conferinţa de presă de la ora 20:00.Un component al echipei naţionale a Norvegiei a fost testat pozitiv la COVID-19 înaintea meciului cu România, a anunţat, vineri, Federaţia norvegiană de fotbal pe site-ul său oficial (NFF). Ulterior forul scandinav a precizat că este vorba de Omar Elabdellaoui.Norvegia a decis să anuleze meciul amical Israelul, programat miercuri, după ce un jucător israelian a fost testat pozitiv la noul coronavirus.Prima reprezentativă a României va juca împotriva Norvegiei, pe 15 noiembrie, de la ora 21:45 (Arena Naţională, Bucureşti), şi a Irlandei de Nord, la 18 noiembrie, de la ora 21:45 (Windsor Park, Belfast), ambele meciuri în Liga Naţiunilor, dar importante şi pentru clasamentul FIFA, care va determina urnele pentru tragerea la sorţi a grupelor preliminare pentru CM 2022.AGERPRES (V, AS - autor: Adrian Ţone, editor: Mihai Ţenea, editor online: Alexandru Cojocaru) Citiţi şi: * Fotbal: Alexandru Maxim - Ne dorim ca meciul cu Norvegia să se dispute pe teren