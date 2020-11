Cum poartă Vulpița și Viorel masca de protecție la săpat și măturat în grădină!

11:40

Irinel Columbeanu a fost provocat într-o emisiune TV să spună la care dintre trei fostele lui partenere s-ar întoarce din nou. Fostul milionar n-a stat deloc pe gânduri, părând chiar încântat de ideea unei împăcări