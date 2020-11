Mihai Albu, situație stânjenitoare din cauza măștii de protecție: “A pornit alarma, au venit oamenii de ordine” | FOTO

13:20

Pericol de asfixiere la metrou, sâmbătă dimineață. Toți călătorii au fost evacuați din cauza unui fum înecăcios. Circulația trenurilor s-a desfășurat cu dificultate pe Magistrala 1 până cu puțin timp în urmă, din cauza unei […] The post Probleme mari la metrou sâmbătă dimineață. Toți călătorii au fost evacuați appeared first on Cancan.ro.