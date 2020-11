Ciolacu: Medicul erou care a luptat pentru pacienţi să aibă parte de cel mai bun tratament

20:50

USR PLUS susţine că PSD critică noua majoritate din Consiliul Local Alba Iulia pe principiul că "strugurii sunt acri dacă nu ajung la ei", social-democraţii acuzând, anterior, "un blat" în alegerea noilor viceprimari ai municipiului."Albaiulienii au putut citi în această perioadă criticile Partidului Social Democrat Alba privind noua majoritate formată în Consiliul Local Alba Iulia. Concluziile sunt simple: pesediştii îşi schimbă părul, dar năravul ba. (...). Astfel, dacă nu au reuşit să ajungă la butoanele administraţiei locale, aşa cum au sperat în ultimele săptămâni, liderii PSD s-au lansat într-un atac josnic, mincinos şi lamentabil la adresa primarului municipiului Alba Iulia şi a noii majorităţi formate în Consiliul Local", se arată într-un comunicat transmis, sâmbătă, AGERPRES, de Biroul de presă al USR PLUS Alba.Potrivit sursei citate, USR PLUS a manifestat o "deschidere totală" pentru discuţii cu toate forţele politice care au intrat în Consiliul Local Alba Iulia, inclusiv cu PSD - care ar fi "cerut mereu beneficii şi sinecuri"."Echipa USR PLUS Alba Iulia şi-a asumat chiar criticile din mass media şi spaţiul public şi a avut discuţii cu PSD oferindu-i prezumţia de încredere, că organizaţia locală trece printr-un proces de reformă şi vrea binele comunităţii. (...). Haideţi să dăm cărţile pe faţă şi să recunoaştem că PSD Alba a beneficiat de un dialog deschis şi corect, deşi, pe la spate, liderii organizaţiei pesediste negociau cu Mircea Hava şi oamenii lui din PNL", se arată în comunicat.Sursa citată punctează că liberalii au "acceptat condiţia impusă" de USR PLUS şi toţi cei care s-au aflat în vechea conducerea administrativă au făcut" un pas înapoi", noul viceprimar susţinut de partid, Marius Filimon, fiind membru al vechiului PNL.Potrivit unui comunicat remis, vineri, AGERPRES, social-democraţii din Alba au susţinut că, prin alegerea noilor viceprimari ai municipiului Alba Iulia, respectiv un liberal şi un reprezentant al USR PLUS, Mircea Hava, fostul primar, şi Gabriel Pleşa, noul edil, "dau şah-blat albaiulienilor".Social-democraţii erau de părere că o alianţă a USR PLUS cu PSD ar fi adus "schimbarea mult aşteptată" de albaiulieni."Marea despărţire şi supărare dintre Mircea Hava şi Gabriel Pleşa a fost uitată şi ştearsă rapid cu buretele, căci interesul poartă fesul, iar noul PNL s-a reformat în jurul posturilor de viceprimar, împărţite frăţeşte de cei doi vechi prieteni. (...). Locuitorii municipiului, cei care au crezut că Gabriel Pleşa ne va scăpa de gaşca pedelistă, se simt trădaţi acum, după ce USR s-a înfrăţit cu PDL", mai susţin cei de la PSD Alba Iulia.În urma alegerilor din 27 septembrie, PNL a obţinut 9 mandate în Consiliul Local, USR PLUS - 7, PSD - 4, ultimul mandat revenind unui independent. Funcţia de primar a municipiului Alba Iulia a revenit candidatului USR PLUS, Gabriel Pleşa, fost membru al PNL.Vineri, în cadrul unei şedinţe extraordinare a Consiliului Local, au fost aleşi noii viceprimari ai municipiului Alba Iulia - liberalul Marius Filimon şi Emil Antoniu Popescu (USR PLUS).Propunerea PSD a fost un liberal, Voicu Paul, însă acesta a refuzat, reproşându-le social-democraţilor că urmăresc doar "subiecte de presă". AGERPRES / (AS - autor: Marinela Brumar, editor: Oana Popescu, editor online: Alexandru Cojocaru) Sursa foto: (c) Alianța USR PLUS Sibiu/facebook