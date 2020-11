LIVE UPDATE #alegeriRMoldova Al doilea tur al alegerilor pentru funcţia de preşedinte al Republicii Moldova

08:40

Un incendiu a izbucnit în seara zilei de 14 noiembrie, la Secţia ATI a Spitalului Judeţean de Urgenţă din Piatra-Neamţ. Un incendio e divampato nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Piatra Neamt, nel Nord-est della #Romania. Il bilancio, non ancora definitivo, e di dieci morti e sette feriti. Tutte le vittime erano pazienti malati di #Covid19 e intubati. pic.twitter.com/2eGFP9bEuD— Atlantide (@Atlantide4world) November 14, 2020 Foto: (c) Voluntarii SMURD/facebook Foto: (c) Voluntarii SMURD/facebook Foto: (c) Voluntarii SMURD/facebook UPDATE 15.11.2020 ORA 07:56 Incendiu Neamţ/ O aeronavă a Forţelor Aeriene Române îl transportă pe medicul de gardă la un spital din Bruxelles Foto: (c) Simion MECHNO / AGERPRES FOTOMedicul de la Spitalul Judeţean Piatra Neamţ, rănit în incendiul care a izbucnit la unitatea sanitară sâmbătă, în urma căruia a suferit arsuri grave, este transferat, duminică, la Spitalul Militar "Regina Astrid" din Bruxelles, pentru tratament de specialitate, anunţă Ministerul Apărării Naţionale (MApN).Potrivit unui comunicat de presă al MApN, transferul pacientului se realizează cu un avion C-27J Spartan al Forţelor Aeriene Române, în condiţii speciale, cu asistenţă medicală specializată asigurată, pe toată durata transportului, de o echipă din cadrul Ministerului Apărării Naţionale şi SMURD Bucureşti. UPDATE 15.11.2020 ORA 04:09 Arafat: În afara medicului rănit, nu există alţi pacienţi de la incendiu care să necesite transfer în Belgia Secretarul de stat în Ministerul Afacerilor Interne Raed Arafat afirmă că nu există alţi pacienţi răniţi în incendiul de la Spitalul Judeţean din Piatra Neamţ care să necesite transfer în Belgia. * UPDATE 15.11.2020 ORA 03:55 Orban: Am fost şocat de tragedia din Piatra Neamţ, transmit condoleanţe familiilor îndoliate "Am fost şocat de vestea acestei tragedii care s-a produs în Piatra Neamţ. Transmit condoleanţele mele familiilor îndoliate. Transmit respectul meu pentru medicul erou care a dat dovadă de un curaj şi un spirit de sacrificiu deosebit în încercarea de a salva pacienţii în momentul izbucnirii incendiului", a afirmat Orban, duminică dimineaţă. * UPDATE 15.11.2020 ORA 03:47 Şeful IGSU: Peste 150 de persoane cu 35 de mijloace au acţionat la incendiul din Neamţ; intervenţia a durat 20 de minute Şeful Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, generalul Paul Iamandi, a declarat, duminică dimineaţă, că lichidarea incendiului izbucnit la Spitalul Judeţean din Piatra Neamţ a durat aproximativ 20 de minute şi au acţionat peste 150 de persoane cu 35 de mijloace de intervenţie. * UPDATE 15.11.2020 ORA 03:23 Incendiu Neamţ/Orban: Medicul rănit a ajuns la Bucureşti; va fi pregătit la Spitalul Floreasca înainte de transferul în Belgia Premierul Ludovic Orban a anunţat, duminică dimineaţă, că medicul rănit în incendiul de la Spitalul Judeţean din Piatra Neamţ, a fost adus la Bucureşti, unde urmează să fie pregătit, la Spitalul de Urgenţă Floreasca, pentru a fi transportat la o unitate medicală din Belgia. * UPDATE 15.11.2020 ORA 02:06 Incendiu Neamţ/Ministrul Sănătăţii: Opt paturi de la ATI au ars complet Ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, a declarat că în timpul incendiului izbucnit sâmbătă seara la Spitalul Judeţean din Neamţ au ars complet opt paturi de la ATI, iar alte opt, aflate într-un salon alăturat celui în care s-a produs incendiul, pot fi folosite. * UPDATE 15.11.2020 ORA 01:23 Ministrul Sănătăţii a vizitat spitalul din Leţcani unde vor fi aduşi pacienţi de la Piatra Neamţ Ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, a efectuat, în noaptea de sâmbătă spre duminică, o vizită la Spitalul Mobil de la Leţcani, pentru a vedea modul în care a fost pregătită unitatea medicală ca să primească pacienţii de la Spitalul Judeţean din Piatra Neamţ. "Am venit să evaluăm pregătirea pentru cei şase pacienţi care vin de la Piatra Neamţ. Sunt în acest moment operaţionabile 18 paturi de ATI din care avem 10 paturi libere. Este suplimentat personalul (...)", a declarat ministrul Sănătăţii. *UPDATE 15.11.2020 ORA 01:17 Incendiu Neamţ/Tătaru: Suntem toţi vinovaţi că am acceptat 30 de ani să trăim într-o astfel de situaţie medicală Ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, a declarat, duminică, întrebat fiind dacă se simte vinovat pentru ce s-a întâmplat la Piatra Neamţ, că vinovăţia aparţine tuturor deoarece "am acceptat timp de 30 de ani să trăim într-o astfel de situaţie medicală". Întrebat că măsuri va lua pentru ca o astfel de tragedie să nu se mai întâmple, ministrul a menţionat reevaluarea managementului şi "tot ce înseamnă reevaluarea capacităţii de tratament a unităţilor sanitare, tot ce înseamnă coordonare". *UPDATE 15.11.2020 ORA 00:44 Tătaru: Medicul rănit la Spitalul din Piatra Neamţ va fi dus la un spital din Belgia Ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, a declarat sâmbătă seara, la Leţcani, că medicul anestezist din Neamţ care a fost grav rănit în timp ce încerca să salveze pacienţii din incendiu va fi transferat în cursul dimineţii într-un spital din Belgia. *UPDATE 15.11.2020 ORA 00:33 Ciolacu: Medicul erou care a luptat pentru pacienţi să aibă parte de cel mai bun tratament Preşedintele Camerei Deputaţilor, Marcel Ciolacu, transmite condoleanţe familiilor îndoliate de tragedia de la Spitalul Judeţean din Piatra Neamţ şi subliniază că medicul rănit în incendiu care s-a luptat pentru a-şi salva pacienţii trebuie să aibă parte de "cel mai bun şi mai rapid tratament". *UPDATE ORA 23:55 Bode: Am pregătit o aeronavă TAROM pentru un eventual transfer al medicului cu arsuri în afara ţării,dacă situaţia o va cere O aeronavă TAROM este pregătită pentru un eventual transfer în străinătate al medicului care a suferit arsuri pe 40% din corp în urma incendiului care a izbucnit la secţia ATI a Spitalului Judeţean din Piatra Neamţ, a anunţat, sâmbătă seara, pe Facebook, ministrul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, Lucian Bode. *UPDATE 23:53 Incendiu Neamţ/Patriarhul Daniel: Ne rugăm pentru odihna sufletelor celor decedaţi şi pentru însănătoşirea celor răniţi Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Daniel, a transmis, sâmbătă seara, un mesaj de compasiune pentru victimele incendiului de la Spitalul Judeţean din Piatra Neamţ, punctând că se roagă pentru "odihna sufletelor celor decedaţi şi pentru însănătoşirea grabnică a celor răniţi". * UPDATE ORA 23:39 Colegiul Medicilor: Sistemul de sănătate românesc trebuie să nu mai producă tragedii "Colegiul Medicilor din România exprimă regretul şi transmite condoleanţe pentru victimele incendiului din această seară care s-a produs în cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ. Suntem de asemenea alături de colegul nostru medic aflat de serviciu şi care a suferit arsuri foarte grave în această tragedie încercând potrivit informaţiilor să salveze pacienţii. Sistemul de sănătate românesc trebuie să nu mai producă tragedii", se arată într-un comunicat transmis de CMR şi semnat de Coriu. * UPDATE ORA 23:16 Klaus Iohannis, profund îndurerat de decesul pacienţilor de la Spitalul din Piatra Neamţ Preşedintele Klaus Iohannis se declară "profund îndurerat" de decesul pacienţilor de la Secţia ATI a Spitalului Judeţean din Piatra Neamţ şi transmite condoleanţe familiilor îndoliate. * UPDATE ORA 23:15 Incendiu Neamţ/Nelu Tătaru: În acest moment se face transferul medicului ars către Iaşi Ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, a declarat, sâmbătă seara, că în prezent se efectuează transferul medicului ars, care este conştient, către Iaşi, de unde va fi transportat la Spitalul Floreasca cu un avion sanitar. * UPDATE ORA 23:07 Nelu Tătaru: Urmează să fie evaluată o refacere a Secţiei ATI a Spitalului Judeţean din Piatra Neamţ Ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, a declarat, sâmbătă seara, că urmează să fie evaluată o refacere a secţiei ATI a Spitalului Judeţean din Piatra Neamţ. * UPDATE ORA 22:32 Un avion militar va decola către Iaşi pentru o misiune de evacuare medicală în urma incendiului de la Piatra Neamţ Ministerul Apărării Naţionale (MApN) anunţă că o aeronavă de transport C-27J Spartan va decola, în noaptea de sâmbătă spre duminică, spre Iaşi pentru o misiune evacuare medicală, ca urmare a incendiului izbucnit la Secţia ATI a Spitalului Judeţean din Piatra Neamţ. * UPDATE ORA 22:10 Nelu Tătaru a ajuns la Piatra Neamţ; se va deplasa şi la Iaşi în noaptea de sâmbătă spre duminică Ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, a ajuns la Piatra Neamţ, iar în noaptea de sâmbătă spre duminică se va deplasa şi la Iaşi. * UPDATE ORA 21:37 Parchetul General:Dosar penal pentru ucidere din culpă în cazul incendiului de la spitalul din Piatra Neamţ Procurorii au deschis un dosar penal in rem pentru săvârşirea infracţiunii de ucidere din culpă în legătură cu împrejurările în care a izbucnit incendiul de la Secţia ATI din incinta Spitalului Judeţean Piatra Neamţ, soldat cu zece morţi, ancheta fiind preluată de Parchetul General. * UPDATE ORA 21:31 Premierul-şedinţă de urgenţă la MAI cu Arafat şi responsabili ai IGSU pentru a superviza gestionarea efectelor incendiului de la Piatra Neamţ (surse) Premierul Ludovic Orban participă, sâmbătă seara, la sediul MAI, la o şedinţă de urgenţă cu şeful DSU, Raed Arafat, şi reprezentanţi ai IGSU, pentru a evalua situaţia incendiului de la Piatra Neamţ şi pentru a superviza gestionarea efectelor acestei tragedii, au precizat, pentru AGERPRES, surse guvernamentale. * UPDATE ORA 20:39 UPDATE Numărul persoanelor decedate în urma incendiului de la Secţia ATI a Spitalului Judeţean Piatra Neamţ a ajuns la 10 Zece persoane au decedat în urma incendiului izbucnit, sâmbătă seara, la Secţia ATI a Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ, a anunţat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Neamţ, Irina Popa. * UPDATE ORA 20:26 UPDATE Incendiu Neamţ/ Persoanele rănite urmează să fie transportate la Iaşi Persoanele rănite în urma incendiului care a izbucnit la Secţia ATI a Spitalului Judeţean din Piatra Neamţ vor fi transportate la Iaşi, anunţă IGSU. * UPDATE ORA 20:22 Neamţ: Medicul de gardă de la ATI a Spitalului Judeţean a suferit arsuri grave; 7 pacienţi au decedat Medicul de gardă de la secţia Anestezie Terapie Intensivă (ATI) a Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ a suferit arsuri de gradul 2 şi 3 pe circa 80% din suprafaţa corporală, a declarat purtătorul de cuvânt al ISU Neamţ, Irina Popa. Şapte pacienţi internaţi la secţia ATI au fost declaraţi decedaţi în urma incendiului. "Alţi 8 pacienţi, internaţi într-un salon alăturat, care au fost salvaţi, vor fi transportaţi la Spitalul Judeţean Iaşi", a precizat Popa. Sâmbătă seară, în jurul orei 18,30, la Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ a avut loc un incendiu care a afectat secţia de ATI unde erau internaţi, în două saloane, 17 pacienţi. Incendiul a fost lichidat de către echipajele ISU Neamţ. * UPDATE ORA 19:48 Şapte persoane au decedat în urma incendiului de la Spitalul Judeţean Piatra Neamţ Şapte persoane au decedat, sâmbătă seara, în urma incendiului izbucnit la secţia ATI a Spitalului Judeţean din Piata Neamţ, a anunţat purtătorul de cuvânt al ISU Neamţ, Irina Popa. "Incendiul a fost localizat şi lichidat în cel mai scurt timp. Din păcate, în urma incendiului s-au înregistrat şi victime, mai exact şapte persoane au decedat", a declarat Popa, la Digi 24. ORA 19:36 Neamţ: Incendiu la Secţia ATI din incinta Spitalului Judeţean; a fost activat Planul Roşu de IntervenţieUn incendiu a izbucnit, sâmbătă seara, la Secţia ATI din incinta Spitalului Judeţean Piatra Neamţ, anunţă IGSU.Potrivit sursei citate, incendiul se manifestă cu flacără deschisă şi degajare mare de fum.Având în vedere numărul de persoane existent internat în secţie, pentru gestionarea eficientă a evenimentului a fost activat Planul Roşu de Intervenţie.Pompierii acţionează cu cinci autospeciale de stingere şi o autoscară. Pentru identificarea eventualelor victime s-au constituit echipe de căutare-salvare. AGERPRES/(AS - editor: Oana Popescu, editor online: Alexandru Cojocaru) * LIVE UPDATE-ul este realizat în baza ştirilor AGERPRES, orele indicate reprezentând momentul difuzării ştirilor pe fluxul agenţiei. Citiţi şi: * Incendii produse în spitale şi unităţi farmaceutice (cronologie 2010-2020)