Pepe, în compania fiicelor lui după despărțirea de Raluca Pastramă. Ce fac cei trei împreună

22:00

În vârstă de 58 de ani, Mihai Albu a trăit o experiență neplăcută din cauza unei măști de protecție pe care a primit-o cadou de la o persoană dragă din viața sa. Celebrul designer de […] The post Mihai Albu, situație stânjenitoare din cauza măștii de protecție: “A pornit alarma, au venit oamenii de ordine” | FOTO appeared first on Cancan.ro.