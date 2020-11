Atac devastator la Nelu Tătaru, după tragedia de la Piatra Neamț: ”Fă-ți dracu datoria pentru care ești plătit!”

13:00

Cătălin Denciu, medicul-erou din incendiul de la Secția ATI a spitalului din Piatra Neamț, i-a povestit ministrului Sănătății ce s-a petrecut în salonul unde și-au găsit sfârșitul zece pacienți. Medicul a scos pacienții din salonul […] The post Ce i-a mărturisit lui Nelu Tătaru, medicul-erou de la Piatra Neamț înainte să fie transferat în Belgia: „Am încercat să salvez ce se putea” appeared first on Cancan.ro.