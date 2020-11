Cum a fost „trădat” Bodi de fosta soție căreia îi plătea chiria

16:20

Tragedie fără margini sâmbătă seara la Spitalul Județean Piatra Neamț! Secția ATI unde se aflau bolnavii de COVID-19 a luat foc, iar în urma devastatorului incendiu nu mai puțin de 10 pacienți au murit. Adela […] The post Bendeac a reacționat la mesajul cutremurător scris de Adela după tragedia de la ATI: ”Să vă imaginați în ce chinuri și dureri a murit omul! Jeguri fără conștiință!” appeared first on Cancan.ro.