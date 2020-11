Alimentarea cu energie electrică va fi întreruptă temporar, luni, în zone din Bucureşti şi din judeţele Ilfov şi Giurgiu

01:10

Al doilea tur este organizat după ce niciunul dintre cei opt candidaţi la funcţia de preşedinte al Republicii Moldova nu a întrunit 50 +1 din voturile valabil exprimate în primul tur. Astfel, în lupta pentru cea mai importantă funcţie politică de la Chişinău se află candidatul Partidului Acţiune şi Solidaritate, Maia Sandu, şi actualul preşedinte, Igor Dodon, care s-a înscris în cursa electorală ca independent, având susţinerea Partidului Socialiştilor din Republica Moldova. Foto: (c) CRISTIAN LUPAȘCU / AGERPRESUPDATE ORA 23.55 #alegeriRMoldova UPDATE Maia Sandu - 52,16%, Igor Dodon - 47,84% după numărarea a 95,38% din voturi Trimisul special al AGERPRES, Cristian Lupaşcu, transmite: Candidatul Partidului Acţiune şi Solidaritate (PAS), Maia Sandu, a obţinut duminică în al doilea tur al alegerilor prezidenţiale din Republica Moldova 52,16% din sufragii, potrivit datelor oficiale preliminare prezentate de Comisia Electorală Centrală (CEC), după numărarea a 95,38% din voturi. UPDATE ORA 23.28 #alegeriRMoldova Andrei Năstase: O felicităm pe doamna Maia Sandu pentru victoria reuşită astăzi Trimisul special al AGERPRES, Cristian Lupaşcu, transmite: Preşedintele Partidului Platforma Demnitate şi Adevăr (Platforma DA), Andrei Năstase, i-a transmis, duminică seară, un mesaj de felicitare Maiei Sandu pentru succesul îl al doilea tur al alegerilor prezidenţiale din Republica Moldova. El şi-a exprimat admiraţia pentru mobilizarea electoratului la alegerile de duminică şi a arătat că aceasta "este dovada supremă a dorinţei sincere a oamenilor pentru schimbarea în bine a Moldovei". UPDATE ORA 22.40 #alegeriRMoldova Maia Sandu-51,71%, Igor Dodon-48,29% după numărarea a 81,8% din voturi Trimisul special al AGERPRES, Cristian Lupaşcu, transmite: Candidatul Partidului Acţiune şi Solidaritate (PAS), Maia Sandu, a obţinut duminică în al doilea tur al alegerilor prezidenţiale din Republica Moldova 51,71% din sufragii, potrivit datelor oficiale preliminare prezentate de Comisia Electorală Centrală (CEC), după numărarea a 81,8% din voturi. CEC a centralizat datele din 1.743 de secţii de votare, din totalul de 2.143. Rezultatele arată că Maia Sandu are 51,71% din sufragii în favoarea sa, adică 554.444 de voturi din totalul celor 1.072.303 valabil exprimate. UPDATE ORA 22.27 #alegeriRMoldova Dodon: Noi suntem gata de orice scenariu, şi să învingem, şi să nu învingem Trimisul special al AGERPRES, Cristian Lupaşcu, transmite: Preşedintele în exerciţiu al Republicii Moldova, socialistul Igor Dodon, care potrivit sondajelor realizate la ieşirea de la urne, ar fi pierdut alegerile pentru un al doilea mandat, a declarat, duminică seară, la scurt timp după închiderea urnelor, că, indiferent de rezultatul final al alegerilor, obiectivul său este de a intra în dialog cu toate partidele parlamentare, pentru a putea aproba bugetul pe anul viitor. El a afirmat, într-o conferinţă de presă, că, în calitate de lider al "celui mai mare partid politic din Republica Moldova" şi ca "politician responsabil" se va concentra "asupra aşteptărilor oamenilor". UPDATE ORA 21.49 #alegeriRMoldova Maia Sandu, mesaj de mulţimire pentru alegători: "Este o mobilizare fără precedent şi este un record istoric" Trimisul special al AGERPRES, Cristian Lupaşcu, transmite: Candidatul Partidului Acţiune şi Solidaritate (PAS), Maia Sandu, care, potrivit sondajelor efectuate la ieşirea de la urne, a câştigat alegerile prezidenţiale din Republica Moldova, a transmis, duminică seară, la scurt timp după închiderea secţiilor de votare, un mesaj de mulţumire faţă de electorat. Aceasta a declarat că mobilizarea alegătorilor din diasporă este fără precedent şi că au arătat că "le pasă de ţara lor". UPDATE ORA 21.29 #alegeriRMoldova UPDATE Maia Sandu ar fi câştigat alegerile prezidenţiale (exit-poll-uri) Candidata Partidului Acţiune şi Solidaritate, Maia Sandu, ar fi câştigat al doilea tur al scrutinului prezidenţial din Republica Moldova, conform rezultatelor exit-poll-ului realizat de compania "Intellect Group" în colaborare cu asociaţia SPERO şi ale after-poll-ului telefonic realizat de Comunitatea WatchDog.md şi Institutul de Politici Publice, informează Unimedia. Astfel, potrivit datelor sondajului "Intellect Group", Maia Sandu ar acumula 54,8 % din numărul total de voturi, iar contracandidatul său Igor Dodon - circa 45,2%. UPDATE ORA 21.15 Peste 18.000 de cetăţeni ai Republicii Moldova au votat la prezidenţiale, pe teritoriul României Peste 18.000 de cetăţeni ai Republicii Moldova au votat în al doilea tur al alegerilor prezidenţiale din ţara vecină, pe teritoriul României, duminică, a declarat, pentru AGERPRES, Emil Jacotă, însărcinat cu afaceri al Ambasadei Republicii Moldova la Bucureşti. UPDATE ORA 21.10 #alegeriRMoldova Secţiile de vot s-au închis în Republica Moldova Secţiile de vot din Republica Moldova în turul al doilea al alegerilor prezidenţiale s-au închis duminică la ora 21:00, cu excepţia celor în care nu au fost încă epuizate cozile formate de alegători. De asemenea, continuă procesul de vot în unele secţii de votare din afara ţării, informează Unimedia. UPDATE ORA 20.25 #alegeriRMoldova Au fost epuizate buletinele de vot şi la secţiile de votare din Londra şi Montreuil Trimisul special al AGERPRES, Cristian Lupaşcu, transmite: Buletinele de vot au fost epuizate la încă două secţii de votare din străinătate înainte de închiderea oficială a acestora, a anunţat Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova duminică seară. Oficialii CEC susţin că s-au închis, ca urmare a epuizării numărului de buletine, secţiile de votare de la Londra (Marea Britanie) şi Montreuil (Franţa). UPDATE ORA 20.06 #alegeriRMoldova Comisia Electorală confirmă epuizarea buletinelor de vot de la secţia de votare din Frankfurt Trimisul special al AGERPRES, Cristian Lupaşcu, transmite: Autorităţile din Republica Moldova au anunţat, duminică, epuizarea, înainte de ora oficială de închidere a urnelor, a buletinelor de vot repartizate la secţia de votare deschisă pentru al doilea tur al alegerilor prezidenţiale în localitatea germană Frankfurt. Până la ora 20:00, la secţiile de votare din străinătate au votat peste 240.000 de alegători, cu aproape 90.000 mai mult decât în primul tur. UPDATE ORA 19.00 #alegeriRMoldova Alertă cu bombă la o secţie de votare deschisă în Germania Trimisul special al AGERPRES, Cristian Lupaşcu, transmite: Secţia de votare pe care autorităţile din Republica Moldova au deschis-o în oraşul german Frankfurt pentru al doilea tur al alegerilor prezidenţiale de duminică a fost închisă timp de aproximativ o oră, din cauza unei alerte cu bombă, a declarat, într-o conferinţă de presă, vicepreşedintele Comisiei Electorale Centrale (CEC), Vladimir Şarban. Potrivit sursei citate, în urma anchetei autorităţilor germane, alerta a fost falsă, iar procesul de votare a fost reluat. UPDATE ORA 18.53 #alegeriRMoldova Prezenţă de aproape 45%, la ora 18:00, în turul al doilea al alegerilor prezidenţiale Trimisul special al AGERPRES, Cristian Lupaşcu, transmite: Prezenţa la vot la al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidenţiale din Republica Moldova era duminică la ora 18:00 de aproximativ 45%, a declarat, într-o conferinţă de presă, vicepreşedintele Comisiei Electorale Centrale (CEC), Vladimir Şarban. UPDATE ORA 14.35 #alegeriRMoldova Prezenţă la vot cu 15% mai mare faţă de primul tur al alegerilor prezidenţiale, la ora 15.00 Trimisul special al AGERPRES, Cristian Lupaşcu, transmite: Prezenţa la vot la al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidenţiale din Republica Moldova era, la ora 15:00, cu 15% mai mare decât în primul tur, a declarat, într-o conferinţă de presă, vicepreşedintele Comisiei Electorale Centrale (CEC), Vladimir Şarban. Potrivit acestuia, până la 15:00, au participat la alegeri peste 1,1 milioane de alegători, ceea ce a făcut ca procentul de participare la vot să depăşească 37%.În secţiile de votare din Republica Moldova au votat peste 960.000 de alegători, în timp ce la secţiile de votare din străinătate au votat peste 148.000 de cetăţeni moldoveni. Oficialul CEC a atras atenţia că există riscul ca la mai multe secţii de votare din străinătate să se termine buletinele de vot, ca urmare a supraaglomerării acestora. Fiecare secţie de votare a avut alocate 5.000 de buletine de vot, iar acestea nu pot fi suplimentate. Oficialii CEC recomandă alegătorilor din străinătate să se orienteze spre alte secţii de votare la care numărul de votanţi a fost mai mic decât cel al buletinelor de vot. UPDATE ORA 14.35 #alegeriRMoldova Comisia Electorală condamnă violenţele care au loc în localitatea Varniţa Trimisul special al AGERPRES, Cristian Lupaşcu, transmite: Comisia Electorală Centrală (CEC) a condamnat acţiunile violente care au loc în localitatea Varniţa din raionul Anenii Noi, acolo unde locuitorii din zonă încearcă să blocheze accesul alegătorilor din Transnistria la secţiile de votare amenajate pe raza localităţii, iar forţele speciale ale Poliţiei au fost nevoite să intervină.CEC a precizat, printr-un comunicat de presă, că în "acţiunile violente" "sunt implicate persoane din rândul localnicilor şi al forţei veteranilor, care încearcă să pericliteze desfăşurarea procesului electoral". UPDATE ORA 12.44 #alegeriRMoldova/Numărul cetăţenilor care votează în diaspora, de trei ori mai mare decât la primul tur al prezidenţialelor Foto: (c) ADRIAN CUBA / AGERPRES FOTOTrimisul special al AGERPRES, Cristian Lupaşcu, transmite: Numărul cetăţenilor din Republica Moldova care au votat, duminică, în al doilea tur al alegerilor prezidenţiale la secţiile de votare din străinătate era, la ora 12.00, de aproape trei ori mai mare decât în primul tur desfăşurat în urmă cu două săptămâni.Vicepreşedintele Comisiei Electorale Centrale (CEC), Vladimir Şarban, a declarat, într-o conferinţă de presă, că la cele 139 de secţii din străinătate au votat, până la ora 12.00, peste 78.000 de alegători, în condiţiile în care în primul tur până la aceeaşi oră votaseră 28.000 de persoane. UPDATE ORA 12.03 #alegeriRMoldova/Preşedinta Parlamentului a votat pentru un conducător ''statalist''; primarul Chişinăului - pentru stabilitate;primarul din Bălţi a votat "împotriva corupţiei" Trimisul special al AGERPRES, Cristian Lupaşcu, transmite: Preşedintele Partidului Socialiştilor din Republica Moldova (PSDR), Zinaida Greceanîi, care este şi preşedintele Parlamentului, a declarat că a votat, duminică, în turul al doilea al alegerilor prezidenţiale pentru un "conducător care trebuie să fie un statalist" şi care "nu vrea să o închine altui stat"."Este o zi foarte importantă pentru Republica Moldova pentru că astăzi poporul ţării îşi alege conducătorul, un conducător care trebuie să fie un statalist, care ştie să apere Republica Moldova, să se mândrească cu propria ţară şi niciodată în viaţă să nu vrea să o închine altui stat. Pentru asta am votat, pentru stabilitate şi pace în Republica Moldova, pentru ţara noastră micuţă, dar foarte, foarte importantă pentru poporul nostru moldovenesc, indiferent de naţionalitatea care locuieşte aici", a afirmat Greceanîi. UPDATE ORA 11.28 #alegeriRMoldova Dodon: Am votat pentru independenţa şi statalitatea Republicii Moldova; eu cred în viitorul acestei ţări Foto: (c) CRISTIAN LUPAȘCU / AGERPRES FOTOTrimisul special al AGERPRES, Cristian Lupaşcu, transmite: Preşedintele în exerciţiu al Republicii Moldova, socialistul Igor Dodon, care candidează pentru un nou mandat, a recurs, duminică, la un discurs naţionalist pentru a-i convinge pe alegători să iasă la vot în al doilea tur al alegerilor prezidenţiale. El a declarat, la ieşirea de la urne, că a votat pentru "independenţa şi statalitatea Republicii Moldova", arătând că el crede în "viitorul Republicii Moldova" şi în "valorile tradiţionale". Foto: (c) CRISTIAN LUPAȘCU / AGERPRES FOTO"Eu astăzi am votat pentru independenţa şi statalitatea Republicii Moldova. Eu cred în viitorul acestei ţări, eu cred în viitorul Republicii Moldova. Eu am votat pentru pace, pentru liniştea inter-etnică. Eu am votat pentru schimbări spre bine. Avem nevoie de schimbări calitative, nu şocuri, nu crize, dar schimbări spre bine şi ele vor fi asigurate. Am votat pentru echitatea socială, pentru dezvoltarea economică, lucru pentru care noi, cu echipa, suntem bine pregătiţi. Am votat pentru echilibru în relaţiile externe. Eu nu vreau ca Republica Moldova să devină un pion în joaca geo-politică internaţională. Am votat pentru prietenie şi cu Uniunea Europeană şi cu Federaţia Rusă, şi cu România, şi cu Ucraina, pentru o politică externă echilibrată. Am votat pentru memoria celor care au stat la baza acestei ţări, noi suntem urmaşii lor, pentru valorile noastre tradiţionale, pentru valorile creştine", a afirmat Dodon. UPDATE ORA 11.00 #alegeriRMoldova Prezenţă de peste 10%, la ora 10.00, în turul al doilea al alegerilor prezidenţiale Trimisul special al AGERPRES, Cristian Lupaşcu, transmite: Peste 10% dintre alegătorii din Republica Moldova s-au prezentat, până la ora 10.00, la urne în al doilea tur al alegerilor prezidenţiale, potrivit datelor prezentate de Comisia Electorală Centrală (CEC).Reprezentanţii CEC au transmis că, până la ora 10.00, s-au prezentat la vot, atât în secţiile de votare din Republica Moldova, cât şi în secţiile de votare deschise în străinătate, 348.436 alegători, cea ce înseamnă 10,60% din totalul celor 3.287.140 cetăţeni cu drept de vot din Republica Moldova. UPDATE ORA 09.50 #alegeriRMoldova Maia Sandu: Astăzi noi decidem cum va păşi Republica Moldova în următorul deceniu Trimisul special al AGERPRES, Cristian Lupaşcu, transmite: Candidatul Partidului Acţiune şi Solidaritate (PAS) la funcţia de preşedinte al Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat duminică, la ieşirea de la urne, că de votul pe care îl vor da alegătorii în al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidenţiale depinde cum va intra Moldova în următorul deceniu. Foto: (c) CRISTIAN LUPAȘCU / AGERPRES Maia Sandu a făcut apel la unitate, subliniind că "atunci când oamenii se unesc, lucrurile se schimbă". În acelaşi timp, ea le-a cerut cetăţenilor moldoveni să se mobilizeze şi să iasă la vot. Foto: (c) CRISTIAN LUPAȘCU / AGERPRES UPDATE ORA 08.05 #alegeriRMoldova Premierul de la Chişinău: Este un scrutin care va arăta lumii ce înseamnă statul Republica Moldova Trimisul special al AGERPRES, Cristian Lupaşcu, transmite: Premierul Republicii Moldova, Ion Chicu, este convins că alegerile prezidenţiale de duminică vor arăta lumii "dacă moldovenii sunt în stare să organizeze alegeri democratice".Şeful executivului de la Chişinău a declarat, la ieşirea de la vot, că speră că după acest scrutin "înţelepciunea va triumfa" şi "omenia va reveni acolo unde îi este locul", iar de luni "toţi politicienii vor reveni în slujba poporului" şi nu îşi vor urmări "interesul lor personal". UPDATE ORA 06.00 Alegeri prezidenţiale în Republica Moldova; 13 secţii organizate în România Cetăţenii Republicii Moldova pot vota duminică, la turul doi al alegerilor prezidenţiale din această ţară, în 13 secţii organizate pe teritoriul României.În turul doi al alegerilor prezidenţiale se vor confrunta Maia Sandu, proeuropeană, care a câştigat primul tur de scrutin cu 36,16% din voturi, şi preşedintele socialist în exerciţiu, Igor Dodon, care a avut 32,61%. * ORA 06.00 #alegeriRMoldova Astăzi are loc al doilea tur al alegerilor pentru funcţia de preşedinte al Republicii Moldova Trimisul special al AGERPRES, Cristian Lupaşcu, transmite: Peste 3,2 milioane de cetăţeni cu drept de vot din Republica Moldova sunt aşteptaţi să participe, duminică, la cel de-al doilea tur al alegerilor pentru funcţia de preşedinte al ţării. Secţiile de vot se deschid la ora 7:00 şi se vor închide la ora 21:00.Al doilea tur este organizat după ce niciunul dintre cei opt candidaţi la funcţia de preşedinte al Republicii Moldova nu a întrunit 50 +1 din voturile valabil exprimate în primul tur. Astfel, în lupta pentru cea mai importantă funcţie politică de la Chişinău se află candidatul Partidului Acţiune şi Solidaritate, Maia Sandu, şi actualul preşedinte, Igor Dodon, care s-a înscris în cursa electorală ca independent, având susţinerea Partidului Socialiştilor din Republica Moldova. Foto: (c) CRISTIAN LUPAȘCU / AGERPRES FOTOÎn primul tur, desfăşurat pe 1 noiembrie, Maia Sandu a obţinut 36,16% din voturi, iar Igor Dodon 32,61%. Foto: (c) CRISTIAN LUPAȘCU / AGERPRES FOTOLa fel ca în urmă cu două săptămâni, autorităţile de la Chişinău au organizat 2.143 de secţii de votare pe teritoriul Republicii Moldova şi 139 în străinătate, dintre care cele mai multe în Italia (30), Federaţia Rusă (17), România (13) şi Statele Unite ale Americii (12).Validarea alegerilor este condiţionată de prezenţa la urne a cel puţin o treime din numărul alegătorilor înscrişi în listele electorale (3.287.140 cetăţeni cu drept de vot). Prezenţa la vot a fost, pe 1 noiembrie, de 48,54%.La alegerile prezidenţiale anterioare, din 2016, preşedinte a fost desemnat socialistul Igor Dodon, care a învins-o în turul al doilea pe pro-europeana Maia Sandu, care a candidat din partea Partidului Acţiune şi Solidaritate. În primul tur, din 30 octombrie 2016, Dodon a obţinut 47,98% din voturi, în timp ce Maia Sandu a fost votată de 38,71% dintre alegători. 