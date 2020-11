Incendiu Neamţ/ Tătaru: Medicul transferat în Belgia este stabil în acest moment

10:50

Bucharest Best Comedy Film Festival #2 se va desfăşura în perioada 1 - 10 decembrie pe canalul ComedyEst şi pe platforma Digi online, devenind primul festival de film care va putea fi urmărit pe o televiziune, în contextul pandemiei şi al restricţionării accesului publicului în sălile de cinema.Potrivit unui comunicat al Asociaţiei Culturale "Grigore Vasiliu Birlic", transmis AGERPRES, în cadrul festivalului este propusă o selecţie remarcabilă de filme internaţionale de comedie - un tur al lumii din 10 perspective cinematografice diferite."Eu cred foarte tare în continuitate. De aceea m-am gândit că Bucharest Best Comedy Film trebuie să existe şi în acest an. Eu nu aş spune că Bucharest Best Comedy Film este primul festival de film transmis pe o televiziune, dar mi-aş dori ca el să nu fie şi ultimul. Mulţumesc mult ComedyEst pentru susţinere!", a afirmat Enea Dabija, director fondator al festivalului Bucharest Best Comedy Film.Criticul de film Irina Margareta Nistor, preşedintele juriului, va fi gazda unor emisiuni tv ce preced filmele, împreună cu reprezentanţii diplomatici din ţările de origine ale filmelor."Când ne aşteptam mai puţin, într-un an care ne-a înfricoşat şi ne-a schimbat pentru totdeauna, pe ultima sută, tot filmele ne aduc un zâmbet dintr-o lungă călătorie în universuri atât de diferite şi care ne sunt totuşi mai aproape ca niciodată, venite cu o speranţă de cea mai bună calitate şi atât de necesară! Best comedy, un cine-vaccin cu efect instantaneu!", a spus Irina Margareta Nistor.Juriul care va desemna câştigătorul trofeului Bucharest Best Comedy Film Festival îi are în componenţă, pe lângă Irina Margareta Nistor, pe Maia Morgenstern, Manuela Hărăbor, Adrian Păduraru, George Mihăiţă, Andrei Zincă, Valeriu Andriuţă şi Laurean Gherman.În cadrul festivalului se desfăşoară şi un concurs "Videoclipuri haioase/ Funny Videos" dedicat elevilor pasionaţi de producţia video.ComedyEst este un canal de televiziune cu acoperire naţională care poate fi urmărit şi pe platforma Digi online.Prima ediţie a Festivalului Bucharest Best Comedy Film s-a desfăşurat în perioada 22 - 27 noiembrie 2019 la Bucureşti. Juriul festivalului a acordat premiul pentru "Cel mai bun film străin" pentru producţia israeliană "Tel Aviv on Fire", în regia Sameh Zoabi, şi premiul pentru "Cel mai bun film românesc" peliculei "Nunta mută" - regia Horaţiu Mălăele. De asemenea, Premiul pentru "Contribuţia adusă filmului european" a fost acordat regizorului Radu Mihăileanu.A doua ediţie a festivalului Bucharest Best Comedy Film este organizată de către Asociaţia Culturală "Grigore Vasiliu Birlic", care sprijină comedia românească.Agenţia Naţională de Presă AGERPRES este partener media al evenimentului. AGERPRES/(AS - autor: Petronius Craiu, editor: Georgiana Tănăsescu, editor online: Andreea Lăzăroiu) Sursa foto: www.bucharestbestcomedyfilm.ro