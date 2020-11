Anunțul făcut de Nelu Tătaru! Care este starea de sănătate a medicului erou de la Piatra Neamț

00:40

Granzii au făcut astăzi legea în partidele progrmate în Liga Națiunilor. În Liga A Grupa 1, Olanda a învins pe teren propriu Bosnia-Herţegovina, cu 3-1, „Portocala Mecanică” acumulând astfel 8 puncte în această grupă. În […] The post Granzii au făcut legea în Liga Națiunilor! appeared first on Cancan.ro.