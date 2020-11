Un fost jucător din Liga 1 a fost răpit pentru a doua oară! Incidentul a avut loc când cumpăra banane

12:40

Luis Figo (48 de ani), cel care în 2000 a plecat de la Barcelona la Real Madrid a analizat problemele de la clubul catalan și situația în care se află Leo Messi, cel care mai are contract cu formația blaugrana până în vara lui 2021 și care recent a cerut să plece.„Povestea cu Messi și încercarea lui de a pleca de la Barcelona am trăit-o în aceasta vară ca orice iubitor al fotbalului. Am fost surprins! El are motivele pentru această decizie. ...