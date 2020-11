Andreea Marin, pregătită să devină din nou mamă: „Îmi doresc să mărim familia”

09:00

Adda și-a schimbat radical look-ul, iar fanii au rămas mască când au văzut-o pe artistă. Artista a renunțat la părul lung. Adda a decis că este momentul pentru o schimbare așa că a dat fuga […] The post Adda, schimbare radicală de look: ”Am întinerit cu zece ani!” appeared first on Cancan.ro.