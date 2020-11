Materia la care a rămas corigent Alexandru Curtean: „Mă temeam că n-o să mă mai lase ai mei la fotbal”

17:50

Răzvan Lucescu (51 de ani) are coronavirus, a anunțat clubul său, Al Hilal.Într-un comunicat postat pe Twitter, Al Hilal, echipa din Arabia Saudită a lui Răzvan Lucescu, anunță că antrenorul român a fost depistat pozitiv la teste pentru COVID-19. The medical tests showed that #AlHilal head coach “Razvan Lucescu” tested positive for COVID-19, he will be subjected to quarantine and health procedures authorized by the Ministry of Health. pic.twitter. ...