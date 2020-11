Răzvan Lucescu, depistat pozitiv cu SARS-CoV-2. Anunțul făcut de reprezentanții echipei Al Hilal: “El va intra în carantină”

10:50

Șeful secției de Terapie intensivă de la Spitalul Județean Neamț, Liviu Ungureanu, crede că incendiul a pornit de la un injectomat. Un incendiu de proporții avut loc, sâmbătă seara, la secția de Terapie Intensivă a […] The post Șeful ATI de la Spitalul Județean Neamț, dezvăluiri uluitoare: ”Focul s-a propagat cu o viteză incredibilă” appeared first on Cancan.ro.