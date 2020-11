Furt de 10.000 de lei dintr-o bancă din sectorul 2 al Capitalei. Hoțul este căutat de Poliție

10:50

Mugur Mihăescu este un tată mândru. Are 53 de ani și o fiică în vârstă de 21 de ani, care studiază departe de România. Actorul a vorbit despre relația pe care o are cu Ivona și și ce așteptări are de la aceasta. În acest an, Ivona a absolvit Universitatea din Bath, Marea Britanie, specializarea […]