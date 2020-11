Grecia sub 'lockdown' marchează discret aniversarea revoltei din 1973, în timp ce marşurile sunt interzise

13:10

Câteva zeci de membri ai Federaţiei SANITAS au participat, marţi, în faţa sediului Guvernului, la un moment de reculegere pentru victimele care şi-au pierdut viaţa în incendiul care a avut loc la spitalul din Piatra Neamţ.Reprezentanţii Federaţiei SANITAS aveau programat pentru marţi un miting în Piaţa Victoriei, demersul fiind anunţat înainte de producerea incendiului de la spitalul din Piatra Neamţ, însă luni organizaţia sindicală a decis înlocuirea manifestaţiei de protest cu o acţiune dedicată comemorării celor care şi-au pierdut viaţa în incendiu, dar şi tuturor angajaţilor din sistemul sanitar care au decedat din cauza unor boli produse la locul de muncă.Sindicaliştii prezenţi la manifestaţie au ridicat baloane negre în semn de doliu faţă de victimele incendiului de la Piatra Neamţ şi au afişat pancarte inscripţionate cu mesajele ""Sistemul public de sănătate este bolnav!", "În ţara măsurilor improvizate, nu suntem noi vinovaţi pentru toate!" şi "Nu lăsaţi sănătatea să moară!". Aceştia au afişat panouri prin care au enumerat incendiile care au avut loc în ultimii ani în unităţi sanitare: martie 2010 - incendiu la Spitalul Judeţean din Drobeta Turnu Severin; august 2010 - incendiu la Maternitatea Giuleşti; noiembrie 2013 - incendiu la Spitalul Floreasca; februarie 2014 - incendiu în Spitalul Judeţean de Urgenţă Mavromati Botoşani; aprilie 2015 - incendiu la Spitalul Vechi din Satu Mare; iunie 2015 - incendiu la Spitalul Judeţean Baia Mare; noiembrie 2015 - incendiu la Spitalul din Simeria; martie 2018 - incendiu la Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia; aprilie 2018 - incendiu la Institutul de Boli Cardiovasculare din Iaşi.În timpul manifestaţiei de comemorare de marţi, preşedintele filialei Bucureşti a Federaţiei SANITAS, Viorel Huşanu, a declarat, pentru AGERPRES, că organizaţia sindicală a renunţat la pichetarea sediului Guvernului pentru revendicările iniţiale în semn de respect faţă de victimele tragediei de la Piatra Neamţ."Avem aprobare pentru toată luna noiembrie, ca în fiecare marţi să pichetăm Piaţa Victoriei şi sediul Guvernului, pentru acele revendicări pe care le-am comunicat de atâtea ori atât presei cât şi guvernanţilor şi la care până în prezent nu am primit nicio solicitare (niciun răspuns favorabil, n.r.). Dar astăzi am renunţat la pichet şi la acele revendicări şi astăzi este un moment în care vrem să ne aducem aminte şi să-i comemorăm pe cei care au decedat din cauza pandemiei şi mai nou din cauza incendiului de la Piatra Neamţ. Este o situaţie regretabilă, este o situaţie dureroasă, este o situaţie care din punctul nostru de vedere putea fi evitată, pentru că noi am atras atenţia de-a lungul timpului că sunt anumite probleme care pot fi rezolvate, şi din păcate politizarea a rămas - s-au perindat fel de fel de manageri şi la spitalul din Piatra Neamţ, lipsa de personal probabil şi-a spus cuvântul... Nu vreau să mă antepronunţ, dar probabil că şi aceste cauze, dar şi multe altele, au dus la acel incendiu. De aceea noi încă solicităm un Pact Naţional pentru Sănătate, la care să fie artizan preşedintele, Guvernul, toate partidele politice, societatea civilă şi sindicatele. Cred că doar prin dezbaterea în cadrul acestui Pact Naţional pentru Sănătate putem rezolva problemele reale, şi nu doar promisiunile electorale sau jocuri politice. Haideţi să ne aşezăm cu toţii la masă şi putem evita şi acest tip de incendiu, şi ce s-a întâmplat la Colectiv, şi ce s-a întâmplat la Maternitatea Giuleşti şi multe altele", a afirmat preşedintele filialei Bucureşti a Federaţiei SANITAS. Acesta a subliniat că măsurile pe care Guvernul a promis săptămâna trecută că le ia în favoarea angajaţilor din sistemul sanitar, în urma acţiunilor sindicale din ultimele săptămâni din Piaţa Victoriei, presupun avantaje financiare care sunt discriminatorii pentru unele categorii de angajaţi din sistemul sanitar."De săptămâna trecută şi până astăzi, s-au schimbat câteva lucruri, dar în sens negativ. Adică, aşa cum ne-au promis la întâlnirea trecută, au creionat într-o zi-două un draft de modificare a unor acte normative, adică a unor ordonanţe de urgenţă şi a legii salarizării, dar din păcate au modificat într-un sens negativ, adică unii dintre noi puteau şi să piardă din venituri, alţii să nu câştige mai nimic, iar alţii primeau, într-adevăr, ceva în plus, dar era discriminatoriu faţă de întreg personalul medical. Noi nu cerem pentru o anumită categorie, ci cerem pentru toate categoriile, şi în special pentru cei nedreptăţiţi cu această pandemie. Adică sporul de covid, sporul la maxim, salarizare corectă şi pentru TESA, personalul auxiliar, să nu-i uite şi pe cei din asistenţa socială. Repet, acestea sunt revendicările noastre de cel puţin un an de zile, sunt încă nerezolvate. Toată lumea le ştie - Guvern, Parlament. Astăzi este doar un moment de reculegere", a adăugat Viorel Huşanu. 