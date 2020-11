Ce efecte secundare ar putea avea vaccinul anti-COVID-19. Răspunsul profesorului Alexandru Rafila

19:00

​​​​​​​​​​​​​​Dr. Ion Bogdan Codorean, medic ortoped specializat in traumatologie sportiva, trage un semnal de alarma in legatura cu afectiunile ortopedice netratate la umar, genunchi si glezna care pot ajunge la artroza, aceasta insemnand degenerarea cartilajului unei articulatii care are ca tratament final inlocuirea articulatiei sau protezarea.