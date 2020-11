Autoritatea Naţională Palestiniană va restabili legăturile cu Israelul

22:00

Spitalul de Boli Infecţioase "Victor Babeş" din Timişoara a încheiat, recent, un contract cu o firmă de pompe funebre, care va pune la dispoziţia unităţii sanitare o morgă mobilă cu 50 de locuri COVID, pentru trupurile celor care au aparţinători infectaţi cu SARS-CoV-2 şi care sunt în autoizolare şi nu pot ridica rudele decedate, a declarat, marţi, pentru AGERPRES, managerul spitalului, Cristian Oancea.Pneumologul a precizat că morga proprie a spitalului are o capacitate de doar cinci locuri, care a fost împărţită între cazurile COVID şi non-COVID, dar în condiţiile severităţii situaţiei şi creşterii numărului de decedaţi, trebuia găsită o soluţie civilizată de păstrare a corpurilor acestora."Spitalul nostru are o morgă limitată la cinci locuri, dar ţinând cont de faptul că noi avem atât pacienţi COVID, cât şi pacienţi non-COVID, a trebuit să o împărţim. Până acum câteva luni nu a fost nevoie, era doar non-COVID. Începând să fie decesele, am împărţit-o în două, cu circuite separate, COVID şi non-COVID şi am alocat două locuri pentru decedaţii COVID. Având în vedere că avem acum în spital forme severe şi foarte severe de boală şi având o incidenţă de mortalitate în creştere la aceste forme, a trebuit să găsim o formulă rapidă prin care să asigurăm un serviciu civilizat şi decent. Ţinând cont că noi nu putem să punem decedaţii pe jos, am apelat pe data de 9 noiembrie la o firmă de pompe funebre care a găsit această soluţie şi am început o colaborare pe un termen limitat. Am înţeles că are o capacitate de până la 50 de locuri. Mai este un aspect: ţinând cont de faptul că mulţi aparţinători care aveau rude internate la noi erau în izolare şi nu avea cine să preia corpurile respective, a trebuit să le depozităm într-un spaţiu civilizat, pentru că aparţinătorii nu aveau voie să iasă din autoizolare", a detaliat dr. Cristian Oancea.El a explicat că o soluţie civilizată trebuia luată rapid, nu s-a mai putut aştepta o licitaţie pentru achiziţionarea de containere."Am avut acele 10 decese, dar numai două locuri la morgă la COVID şi cu celelalte opt ce să fac? Am luat această decizie de prosecură civilizată, în care avem inclusiv proceduri interne, în care anatomopatologul se deplasează acolo pentru identificarea corpurilor cu aparţinătorii", a precizat Cristian Oancea.Morga mobilă va fi amplasată pe stadionul CFR, acolo unde funcţionează şi o secţie externă a Spitalului Clinic Militar din Timişoara, pentru cazurile COVID.Managerul Spitalului Judeţean Timişoara, Raul Pătraşcu, a precizat pentru AGERPRES că până în momentul de faţă, unitatea nu se confruntă cu astfel de probleme.În ultimele 24 de ore, Prefectura Timiş a anunţat 13 decese cauzate de COVID în judeţ. AGERPRES/(A, AS - autor: Otilia Halunga, editor: Antonia Niţă, editor online: Simona Aruştei)