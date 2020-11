Mutu, despre antijocul de la finalul partidei cu Danemarca - Uneori trebuie să sacrifici ceva pentru a obţine un rezultat

Selecţionerul echipei naţionale de tineret a României, Adrian Mutu, a explicat, marţi seara, într-o conferinţă de presă, antijocul din ultimele minute ale partidei cu Danemarca, el precizând că uneori trebuie să sacrifici ceva pentru a obţine un rezultat, în cazul de faţă calificarea la Campionatul European Under 21 de anul viitor.El a recunoscut că le-a cerut jucătorilor să nu atace, ci doar să paseze la centrul terenului în finalul meciului pentru a conserva scorul de 1-1 de pe tabelă care mulţumea atât România, cât şi Danemarca."A fost o situaţie cam ciudată la sfârşit, când adversarii nu voiau să iasă de acolo (n.r. - din apărare). Dar nici noi n-avea rost să riscăm când egalul ne era bun. Iar ei când au ieşit, au riscat şi au făcut câţiva paşi, noi era să şi câştigăm meciul. L-am întrebat pe arbitru de ce a prelungit cu 4 minute. Vă daţi seama că mi-aş fi dorit să fie 4 secunde, nu 4 minute. E vorba de calificare până la urmă. Dacă noi riscam în ultimele 4 minute şi dintr-o prostie scăpau pe contraatac şi luam gol şi pierdeam calificarea? Atunci eram întrebat ce fac, dorm pe margine? Jucătorii au făcut ce le-am cerut eu. Danezii nu riscau, de ce să risc eu, nu înţeleg. Cum au riscat ei, cum era să le dau gol şi să fac 2-1. În anumite momente dintr-un meci trebuie să ştii să sacrifici ceva pentru a obţine un rezultat. Eu asta am făcut, am sacrificat şi am adus calificarea. Şi ar trebui toţi să fim fericiţi", a afirmat Mutu.Întrebat ce le transmite suporterilor români care s-au arătat nemulţumiţi pe site-urile de socializare de atitudinea pasivă şi de antijocul din finalul partidei cu Danemarca, selecţionerul a răspuns: "Eu consider că e o critică să spun constructivă. Dar asta nu mă împiedică să aduc rezultate pentru naţionala Under 21. Eu ştiu că suporterii vor să câştigăm cu 6-1 sau 7-1, dar eu am adus calificarea, noi am adus calificarea. Haideţi să învăţăm să ne îndeplinim obiectivele mai întâi... Eu nu cred că danezii au venit la mişto. În seara asta a fost numai o echipă pe teren şi aceea a fost România. Modul în care au jucat băieţii m-a mulţumit foarte tare. Iar faptul că unii suporteri nu sunt mulţumiţi... nu ştiu, nu cred că cineva vreodată va reuşi să îi mulţumească pe toţi".Adrian Mutu este de părere că jucătorii naţionalei de tineret pot forma în viitor o echipă naţională de seniori puternică: "Pentru România era păcat ca această generaţie să se termine aici. Pentru că e o generaţie extrem, extrem de talentată. Este o generaţie bună şi trebuie să demonstreze pe teren că se poate ridica la nivelul performanţei realizate de generaţia trecută (n.r. - semifinalele CE). Iar eu cred că avem potenţial mare de a forma o naţională puternică pe viitor. Băieţii au tot ce le trebuie pentru a forma o generaţie bună pentru România (n.r. - la seniori)".Fostul atacant a negat informaţiile potrivit cărora a fost ofertat de CFR Cluj în situaţia în care Dan Petrescu va pleca, precizând că îşi doreşte să continue la naţionala de tineret."Pentru mine e doar începutul în antrenorat. Mă bucur că atunci când sunt chemat la cârma unei echipe reuşesc să îndeplinesc obiectivul. Pentru că şi la Voluntari am reuşit salvarea de la retrogradare. România m-a chemat să calific echipa de tineret şi am calificat-o. Ceea ce mie îmi dă încredere, fiind un antrenor tânăr. Îmi doresc să rămân aici, la naţională. Nu am primit nimic oficial de la CFR Cluj, n-a fost nici măcar vreo discuţie", a menţionat el.Conferinţa de presă a lui Adrian Mutu a fost întreruptă pentru câteva momente de jucători care au intrat şi l-au stropit cu apă pe selecţioner, scandând "România, România". "Nu, nu mă aşteptam să vină aici. Dar ei sunt actorii principali, pe ei trebuie să-i felicităm pentru că într-adevăr pe mine, în afară de calificare, m-a mulţumit cel mai mult în seara asta jocul arătat de băieţi. Aşa că vreau să îi felicit pentru că e meritul lor", a declarat Mutu.Selecţionata Under-21 a României s-a calificat la Campionatul European de fotbal pentru tineret din 2021, după ce a terminat la egalitate cu Danemarca, 1-1 (0-0), marţi seara, pe Stadionul ''Ilie Oană'' din Ploieşti, în ultimul meci din Grupa a 8-a a preliminariilor. Foto: (c) SIMION MECHNO / AGERPRES FOTODanezii au deschis scorul prin Nikolai Laursen (50 - penalty), însă Valentin Costache (72) a marcat golul care a adus această remiză, în urma căreia România merge la turneul final ca a patra cea mai bună formaţie de pe locurile doi din grupe.Tricolorii au obţinut a doua calificare consecutivă la un turneu final de tineret, la precedenta ajungând până în semifinale.În clasamentul final al grupei, pe primul loc s-a clasat Danemarca, 26 puncte, urmată de România, 20 puncte, Ucraina, 16 puncte, Finlanda, 13 puncte, Irlanda de Nord, 9 puncte, Malta, 1 punct.Cele nouă câştigătoare ale grupelor preliminare şi cele mai bune cinci echipe clasate pe locul al doilea se alătură gazdelor Ungaria şi Slovenia la EURO 2021 de tineret. Meciurile din cele patru grupe ale turneului final se vor desfăşura între 24 şi 31 martie 2021. Echipele calificate mai departe din grupe, primele două clasate, vor lupta pentru titlul european în fazele eliminatorii programate în aceleaşi două ţări, Ungaria şi Slovenia, în perioada 31 mai-6 iunie 2021.AGERPRES (V, AS-editor: Marius Ţone, editor online: Andreea Preda)

