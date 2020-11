Industria aviaţiei, în lockdowd din cauza COVID. Traficul aerian a scăzut la doar la 10% faţă de valorile din 2019

06:45

Ola Ray, modelul şi actriţa care a interpretat-o pe iubita lui Michael în videoclipul Thriller din 1983 are acum 60 de ani. Ola avea 23 de ani când a apărut în "Thriller". Dar cu 3 ani înainte fusese încoronată de către revista Playboy drept Playmate of the Month - în iunnie 1980.