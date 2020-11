EXCLUSIV Căpitanul lui Dinamo, interviu cu cărțile de față! Totul despre haosul din „Ștefan cel Mare”: „Nu se rezolvă cu un salariu, nu mai există pic de încredere”

22:50

Ianis Hagi (22 de ani), căpitanul echipei naționale de tineret în meciul cu Danemarca U21 (scor 1-1), a comentat rezultatul înregistrat pe „Ilie Oană”, care i-a calificat pe tinerii „tricolori” la EURO 2021!„Emoții au fost și de partea noastră, contează cum le gestionezi. Am făcut-o bine, chiar dacă ne-au condus cred că noi am dominat meciul. Am avut ocazii, știam că până la sfârșit vom marca și apoi am știut că egalul este bun și am ținut mingea. ...