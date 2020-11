Teo Trandafir a răspuns la cea mai delicată întrebare. S-a iubit sau nu cu Mircea Badea?

19:10

Elena Ionescu și Dragoș Sranciu au divorțat după doar șase luni de la căsătorie. În ciuda faptului că aveau un copilaș împreună neînțelegerile iau făcut să se despartă. Au urmat luni pline de acuzații referitoare […] The post Elena Ionescu, declarații despre fostul soț. Cum se înțeleg cei doi appeared first on Cancan.ro.