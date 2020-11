Marius Bilașco: „Dan Petrescu rămâne la CFR Cluj!” + Ce spune despre forma slabă prin care trece Omrani

09:00

Gabriel Torje, 30 de ani, jucătorul lui AE Larisa, are încredere în naționala lui Mirel Rădoi și spune că n-a renunțat la visul de a fi convocat iar printre „tricolori”.Irlanda de Nord - România se joacă în această seară, de la ora 21:45, liveTEXT pe GSP.ro și în direct la PRO TV;- Gabi, ce faci, cum mai e în Grecia?- Acum sunt bine. Am avut și eu COVID, dar o formă ușoară, fără simptome. Am stat 10 zile și acum m-am reîntors la antrenamente. ...