Atletism: România va găzdui la Cluj-Napoca ediţia 2021 a Campionatului European pe echipe, Liga I

12:40

Miercuri, 18 noiembrie, poate fi vizionată online, pe https://www.tnrs.ro/scena-digitala, începând cu ora 19.00, prima mini-serie de teatru-film "Autobahn", de Neil LaBute, în regia lui Andrei şi a Andreei Grosu, fondatorii teatrului independent UNTEATRU, potrivit www.zilesinopti.ro.Acest nou concept de spectacol, produs de Teatrul Naţional "Radu Stanca" Sibiu, care a avut premiera în cadrul #FITSonline (iunie 2020), propune o serie de 7 episoade de sine stătătoare, legate de un spaţiu comun - maşina - care "găzduieşte" poveştile personajelor."Am căutat textul care să vorbească despre perioada în care trăim totul diferit, separaţi de ce iubim, la mare depărtare de ceilalţi, în care ne simţim mai singuri şi mai faţă în faţă cu viaţa proprie. 'Autobahn' e despre acum. Are tragismul antic şi verbul contemporan, amestecate cu intimitatea cinematografică, care îţi dau voie să gândeşti un spectacol de teatru-film. Câte doi oameni în maşină, 7 poveşti, 7 maşini. Am putea fi noi toţi acolo, claustraţi între patru portiere şi un parbriz. Întreaga lume într-o maşină. Ne putem îndrepta către orice, putem ajunge oriunde sau ne putem opri. Nu ştim unde duce drumul pe care l-am ales. Virează aici. De ce nu plecăm odată? Parbrizul spart. Ia-o pe Division. Bancheta din spate. E exact ca acolo, pe autostradă. Ai grijă la drum.", declarau regizorii Andrei şi Andreea Grosu, potrivit https://www.tnrs.ro/scena-digitala#autobahn.Cele şapte episoade ale mini-seriei şi interpreţii personajelor sunt: "Funny", cu Cendana Trifan şi Mariana Mihu-Plier; "Bench seat", cu Gabriela Pîrliţeanu şi Horia Fedorca; "All apologies", cu Adrian Matioc şi Raluca Iani; "Merge", cu Ofelia Popii şi Ciprian Scurtea; "Long division", cu Marius Turdeanu şi Viorel Raţă; "Road trip", cu Adrian Neacşu şi Cezara Creţu; "Autobahn", cu Diana Văcaru Lazăr, Mihai Coman şi Iustinian Turcu.Alexandru Condurache este directorul de imagine şi montaj, scenografia este semnată de Vladimir Turturică, iar muzica - de Mihai Dobre; asistent regie şi sufleor - Corina Predescu; manager proiect - Claudia Maior.Mini-seria de teatru-film "Autobahn" mai poate fi vizionată, tot online, şi în zilele de joi, 19 noiembrie, şi vineri, 20 noiembrie, de la aceeaşi oră.TNRS - Scena Digitală este o platformă online, creată de Teatrul Naţional "Radu Stanca" Sibiu, unde pot fi vizionate, pe bază de bilet, producţiile Naţionalului sibian, înregistrate video în anul 2020, în condiţii de calitate HD a sunetului şi imaginii. Toate producţiile TNRS difuzate prin intermediul platformei Scena Digitală sunt disponibile pe www.tnrs.ro/scena-digitala, timp de cinci ore, la data şi începând cu ora anunţate pentru fiecare eveniment. Biletele pot fi cumpărate online, de pe site-ul TNRS (www.tnrs.ro/scena-digitala/bilete) şi din reţelele partenere: Entertix, Kompostor, Bilet.ro, Iabilet.ro, Eventbook, TomTix, MyStage.***Neil LaBute este un regizor, scenarist şi dramaturg american. S-a născut la 19 martie 1963, în Detroit, Michigan, potrivit www.goodreads.com. Este absolvent de teatru şi film al Universităţii Brigham Young (BYU) din Utah, dar şi al Universităţii din Kansas. A debutat off-Broadway, în 1989, cu piesa "Filthy Talk for Troubled Times". Apreciate şi, totodată, controversate, piesele sale sunt construite pe subiecte despre care mulţi oameni nu doresc cu adevărat să vorbească, dar care arată, totodată, felul în care oamenii vorbesc cu adevărat între ei. Personajele sale doar stau şi vorbesc, dezvăluind însă cât de rele, speriate, ignorante, arogante, rănite emoţional, delirante, deziluzionate şi cinice sunt.Filmul "In the Company of Men" (1997), al cărui scenariu şi a cărui regie îi aparţin, i-a adus laude din partea criticilor pentru portretele nervoase şi neliniştitoare ale relaţiilor umane. A câştigat Trofeul Filmmakers la Festivalul de Film de la Sundance, dar şi alte premii importante şi nominalizări la Festivalul de Film de la Deauville, Festivalul de Film de la Salonic. Au urmat: "Your Friends & Neighbours" (1998), "Nurse Betty" (2000), "Possession" (2002), "The Mercy Seat" (2002), "The Shape of Things" (2003), "The Wicker Man" (2006).Dintre cărţile publicate, amintim: "Nurse Betty: The Shooting Script" (2000), "The Distance from Here: A Play" (2003), "Autobahn" (2005), "In a Dark Dark House" (2007), "In a Forest, Dark and Deep" (2013), "Reasons to Be Happy" (2013), "Things We Said Today: Short Plays and Monologues" (2014), "The Way We Get By: A Play (2015), potrivit www.goodreads.com.***Continuator al tradiţiei de aproape cinci secole de teatru în Sibiu şi în regiune, Teatrul Naţional "Radu Stanca" din Sibiu este cel mai important teatru din România şi unul dintre cele mai active din Europa. Teatru de repertoriu, are în componenţă o secţie română şi una germană, prezentând spectacole în cele două limbi şi nenumărate co-producţii internaţionale. Teatrul din Sibiu poartă numele unuia dintre cei mai interesanţi autori, dramaturgi, poeţi şi oameni de teatru din România - Radu Stanca, ce şi-a legat numele de Sibiu atât ca poet, autor şi eseist, cât şi ca regizor, fondator de teatru şi şcoală.Teatrul Naţional "Radu Stanca" din Sibiu a reuşit performanţa unică, alături de Festivalul Internaţional de Teatru de la Sibiu, de a obţine titlul de Capitală Culturală Europeană pentru Sibiu, în 2007. AGERPRES/(Documentare - Irina Andreea Cristea; editor: Doina Lecea, editor online: Anda Badea) Sursa foto: Teatrul Național Radu Stanca Sibiu‎„Autobahn”, regia Andrei și Andreea Grosu @TNRS - Scena Digitală / Facebook