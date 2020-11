Ungaria prelungește stare de urgență până în februarie! Ce restricții sunt obligați să respecte oamenii

10:50

Actrița Draga Olteanu Matei s-a stins din viață la vârsta de 87 de ani. Aceasta era internată de câteva zile la terapia intensivă la Clinica de Gastroenterologie şi Hepatologie a Spitalului “Sf Spiridon” din Iaşi. […] The post Unde va fi înmormântată actrița Draga Olteanu Matei? Își va petrece eternitatea alături de soțul său appeared first on Cancan.ro.