Hunedoara: Un şofer băut a lovit o maşină a Jandarmeriei

18:30

Regizorul Quentin Tarantino va lansa o adaptare sub formă de roman după filmul său "Once Upon a Time in Hollywood", relatează miercuri contactmusic.com.Cineastul american a semnat un acord pentru două cărţi cu editura HarperCollins, romanul adaptat după filmul său din 2019 fiind primul care va fi lansat, în cursul anului viitor. Potrivit site-ului specializat The Wrap, romanul bazat pe "Once Upon a Time in Hollywood" va fi publicat în vara anului 2021.Romanul îi va avea în prim-plan pe protagoniştii din film - actorul TV Rick Dalton (interpretat de Leonardo Dicaprio) şi cascadorul Cliff Booth (Brad Pitt) - însă adaptarea lui Tarantino a fost prezentată drept o "abatere şocantă" de la pelicula sa.Cea de-a doua carte se intitulează "Cinema Speculation" şi este descrisă de editor drept o "imersiune profundă în filmele din anii 1970, un amestec bogat de eseuri, recenzii, note personale şi "ce-ar fi dacă", ale unuia dintre cei mai aclamaţi realizatori din lumea cinematografiei şi cel mai devotat fan al acesteia"."În anii '70, adaptările la forma de roman după filme au fost primele cărţi pentru adulţi cu care am crescut", a declarat Tarantino în cadrul prezentării proiectului său."Până în ziua de azi am continuat să am o afecţiune extraordinară pentru acest gen. Aşadar, în calitate de pasionat de adaptări la forma de roman a filmelor, anunţ cu mândrie 'Once Upon A Time in Hollywood', contribuţia mea la acest sub-gen adesea marginalizat, dar îndrăgit, din literatură. Sunt, de asemenea, încântat să explorez în continuare personajele mele şi lumea lor într-un demers literar care poate (să sperăm) va sta alături de omologul său cinematografic", a adăugat regizorul.Vicepreşedintele HarperCollins, Noah Eaker, a adăugat: "Talentele literare ale lui Quentin Tarantino au fost evidente încă de la primele sale scenarii, dar a vedea cu câtă pricepere îşi înzestrează personajele cu viaţă şi cum ia în mod constant prin surprindere cititorul, chiar şi unul care ştie filmul pe de rost, înseamnă să vezi un maestru povestitor care încearcă un nou format şi şi-l însuşeşte". AGERPRES/(AS - autor: Dana Purgaru; editor: Mihaela Nicolaescu, editor online: Irina Giurgiu)