Localnicii unei comune din Iaşi s-au săturat de ştirile cu „corona”: „Nu știu ce ar trebui să mă doară. Poate ficatul”

În următoarele trei săptămâni vor fi operaționalizate la nivel național încă 280 de paturi de terapie intensivă, a declarat miercuri, ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, potrivit Agerpres. „În ultimele trei zile, am făcut o evaluare la nivel naţional şi în Bucureşti a evoluţiei pandemiei şi am căutat suplimentarea paturilor de terapie intensivă. Am introdus în Ordinul […]