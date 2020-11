01:20

Echipa Italiei s-a calificat la turneul final al Ligii Naţiunilor la fotbal, după ce a învins Bosnia în deplasare, cu 2-0, miercuri, în ultima etapă a grupelor. Foto: (c) /Dado Ruvic/REUTERSItalia, care s-a impus prin golurile marcate de Belotti şi Berardi, se alătură astfel la turneul final Belgiei, Franţei şi Spaniei. Turneul final se va desfăşura în perioada 6-10 decembrie 2021. Foto: (c) /Kacper Pempel/REUTERSOlanda a învins cu 2-1 în Polonia, după ce a marcat golurile în ultimul sfert de oră, prin Depay şi Wijnaldum.Belgia a dispus cu 4-2 de Danemarca, golurile ''diavolilor roşii'' fiind reuşite de Tielemans, Romelu Lukaku (două) şi Kevin De Bruyne. Pentru danezi au punctat Jonas Wind şi Nacer Chadli (autogol). Foto: (c) /Kacper Pempel/REUTERSAnglia a învins Islanda la scor, cu 4-0, prin golurile noii generaţii - Declan Rice, Mason Mount, Phil Foden (dublă). Foto: (c) /Ari Skulason Pool via REUTERSAustria, Cehia, Ungaria şi Ţara Galilor au promovat în Liga A, în timp ce Bosnia, Islanda şi Suedia au retrogradat în Liga B. Comisia de Disciplină a UEFA va luat o decizie în privinţa meciului Elveţia - Ucraina, anulat din cauza infecţiilor cu COVID-19 din lotul Ucrainei (probabil 3-0 pentru Elveţia), iar învinsa va retrograda şi ea în Liga B.Austria a remizat in extremis cu echipa de rezerve a Norvegiei, 1-1, care a oferit o replică peste aşteptări. Nordicii au deschis scorul prin Ghayas Zahid (61), dar Adrian Grbic (90+4) a egalat pentru gazde. Foto: (c) Lisi Niesner/REUTERSUngaria a trecut de Turcia cu 2-0 şi a obţinut promovarea în Liga A, după ce a reuşit recent şi calificarea la EURO 2020. Foto: (c) Bernadett Szabo/REUTERSSerbia a evitat retrogradarea graţie victoriei cu 5-0 în faţa Rusiei. Jovic a reuşit o dublă din pasele lui Mladenovic, care a închis tabela. Radonjic şi Vlahovic au înscris celelalte goluri ale plavilor. Foto: (c)/Marko Djurica/REUTERSRusia nu a mai pierdut la o diferenţă mai mare de patru goluri din 2004, când Portugalia o surclasa cu 7-1 în preliminariile Cupei Mondiale.Muntenegru, Armenia, Slovenia şi Albania au promovat în Liga B, de unde Irlanda de Nord, Slovacia, Turcia şi Bulgaria au retrogradat în Liga C .Insulele Feroe şi Gibraltarul au promovat în Liga C, în timp ce pentru evitarea retrogradării în Liga D se vor disputa două baraje (24/25 şi 28/29 martie 2022): Kazahstan - R. Moldova şi Cipru - Estonia.Kosovo a întrecut Republica Moldova cu 1-0, prin golul lui Lirim Kastrati (31). La moldoveni au jucat tot meciul Igor Armaş (FC Voluntari) şi Eugeniu Cebotaru (Academica Clinceni). Vadim Raţă (Chindia Târgovişte) a intrat pe gazon în min. 38, în timp ce Alexandru Boiciuc (Academica) a rămas pe banca de rezerve.Rezultatele de miercuri:Liga AGrupa 1Bosnia-Herţegovina - Italia 0-2Au marcat: Andrea Belotti 22, Domenico Berardi 68.Polonia - Olanda 1-2Au marcat: Kamil Jozwiak 6, respectiv Memphis Depay 77 - penalty, Georginio Wijnaldum 84.Clasament:loc echipa M V E Î GM-GP P1 Italia 6 3 3 0 7-2 122 Olanda 6 3 2 1 7-4 113 Polonia 6 2 1 3 6-6 74 Bosnia-Herţegovina 6 0 2 4 3-11 8Grupa 2Belgia - Danemarca 4-2Au marcat: Youri Tielemans 3, Romelu Lukaku 56, 70, Kevin De Bruyne 87, respectiv Jonas Wind 17, Nacer Chadli (autogol) 86.Anglia - Islanda 4-0Au marcat: Declan Rice 20, Mason Mount 24, Phil Foden 80, 84.Cartonaş roşu: Birkir Saevarsson (Islanda) 54.Clasament:loc echipa M V E Î GM-GP P1 Belgia 6 5 0 1 16-6 152 Danemarca 6 3 1 2 8-7 103 Anglia 6 3 1 2 7-4 104 Islanda 6 0 0 6 3-17 0Liga BGrupa 1Austria - Norvegia 1-1Au marcat: Adrian Grbic 90+4, respectiv Ghayas Zahid 61.Irlanda de Nord - România 1-1Au marcat: Liam Boyce 56, respectiv Erik Bicfalvi 81.Clasament:loc echipa M V E Î GM-GP P1 Austria 6 4 1 1 9-6 132 Norvegia 6 3 1 2 12-7 103 România 6 2 2 2 8-9 84 Irlanda de Nord 6 0 2 4 4-11 2Grupa 2Cehia - Slovacia 2-0Au marcat: Tomas Soucek 17, Zdenek Ondrasek 55.Israel - Scoţia 1-0A marcat: Manor Solomon 44.Clasament:loc echipa M V E Î GM-GP P1 Cehia 6 4 0 2 9-5 122 Scoţia 6 3 1 2 5-4 103 Israel 6 2 2 2 7-7 84 Slovacia 6 1 1 4 5-10 4Grupa 3Ungaria - Turcia 2-0Au marcat: David Siger 57, Kevin Varga 90+5.Serbia - Rusia 5-0Au marcat: Nemanja Radonjic 10, Luka Jovic 25, 45+1, Dusan Vlahovic 41, Filip Mladenovic 64.Clasament:loc echipa M V E Î GM-GP P1 Ungaria 6 3 2 1 7-4 112 Rusia 6 2 2 2 9-12 83 Serbia 6 1 3 2 9-7 64 Turcia 6 1 3 2 6-8 6Grupa 4Irlanda - Bulgaria 0-0Ţara Galilor - Finlanda 3-1Au marcat: Harry Wilson 29, Daniel James 46, Kieffer Moore 84, respectiv Teemu Pukki 63.Cartonaş roşu: Jere Uronen (Finlanda) 12.Clasament:loc echipa M V E Î GM-GP P1 Ţara Galilor 6 5 1 0 7-1 162 Finlanda 6 4 0 2 7-5 123 Irlanda 6 0 3 3 1-4 34 Bulgaria 6 0 2 4 2-7 2Liga CGrupa 2Armenia - Macedonia de Nord 1-0A marcat: Hovhanes Hambardzumian 55.Georgia - Estonia 0-0Clasament:loc echipa M V E Î GM-GP P1 Armenia 6 3 2 1 9-6 112 Macedonia de Nord 6 2 3 1 9-8 93 Georgia 6 1 4 1 6-6 74 Estonia 6 0 3 3 5-9 3Grupa 3Grecia - Slovenia 0-0Cartonaş roşu: Pantelis Hatzidiakos (Grecia) 90.Kosovo - Rep. MoldovaA marcat: Lirim Kastrati 31.Cartonaş roşu: Ibrahim Dresevic (Kosovo) 85.Clasament:loc echipa M V E Î GM-GP P1 Slovenia 6 4 2 0 8-1 142 Grecia 6 3 3 0 6-1 123 Kosovo 6 1 2 3 4-6 54 Moldova 6 0 1 5 1-11 1Grupa 4Albania - Belarus 3-2Au marcat: Sokol Cikalleshi 20, 27 - penalty, Rey Manaj 44, respectiv Maksim Skaviş 35, Max Ebong 80.Kazahstan - Lituania 1-2Au marcat: Abat Aimbetov 38, respectiv Modestas Vorobjovas 40, Arvydas Novikovas 90+4.Cartonaş roşu: Islambek Kuat (Kazahstan) 50.Clasament:loc echipa M V E Î GM-GP P1 Albania 6 3 2 1 8-4 112 Belarus 6 3 1 2 10-8 103 Lituania 6 2 2 2 5-7 84 Kazahstan 6 1 1 4 5-9 4Rezultatele de marţi:Liga AGrupa 3Croaţia - Portugalia 2-3Au marcat: Mateo Kovacic 29, 65, respectiv Ruben Dias 53, 90, Joao Felix 61.Cartonaş roşu: Marko Rog (Croaţia) 51.Franţa - Suedia 4-2Au marcat: Olivier Giroud 16, 59, Benjamin Pavard 36, Kingsley Coman 90+5, respectiv Viktor Claesson 4, Robin Quaison 88.Clasament:loc echipa M V E Î GM-GP P1 Franţa 6 5 1 0 12-5 162 Portugalia 6 4 1 1 12-4 133 Croaţia 6 1 0 5 9-16 34 Suedia 6 1 0 5 5-13 3Grupa 4Spania - Germania 6-0Au marcat: Alvaro Morata 17, Ferran Torres 33, 55, 71, Rodri 38, Mikel Oyarzabal 89.Meciul Elveţia - Ucraina a fost anulat.Clasament:loc echipa M V E Î GM-GP P1 Spania 6 3 2 1 13-3 112 Germania 6 2 3 1 10-13 93 Ucraina 5 2 0 3 5-10 64 Elveţia 5 0 3 2 6-8 3Liga CGrupa 1Luxemburg - Azerbaidjan 0-0Danel Sinani (Luxemburg) a ratat un penalty în min. 55.Muntenegru - Cipru 4-0Au marcat: Stevan Jovetic 14, Aleksandar Boljevic 25, 28, Stefan Mugosa 60.Clasament:loc echipa M V E Î GM-GP P1 Muntenegru 6 4 1 1 10-2 132 Luxemburg 6 3 1 2 7-5 103 Azerbaidjan 6 1 2 2 2-4 64 Cipru 6 1 1 4 2-10 4Liga DGrupa 1Andorra - Letonia 0-5Au marcat: Antonijs Cernomordijs 6, Janis Ikaunieks 57, 60, Vladislavs Gutkovskis 70 - penalty, Raimonds Krollis 90 - penalty.Cartonaş roşu: Christian Garcia (Andorra) 90.Malta - Insulele Feroe 1-1Au marcat: Matthew Guillaumier 54, respectiv Ari Mohr Jonsson 70.Clasament:loc echipa M V E Î GM-GP P1 Insulele Feroe 6 3 3 0 9-5 122 Malta 6 2 3 1 8-6 93 Letonia 6 1 4 1 8-4 74 Andorra 6 0 2 4 1-11 2Grupa 2Gibraltar - Liechtenstein 1-1Au marcat: Noah Frommelt (autogol) 17, respectiv Noah Frick 44.Clasament:loc echipa M V E Î GM-GP P1 Gibraltar 4 2 2 0 3-1 82 Liechtenstein 4 1 2 1 3-2 53 San Marino 4 0 2 2 0-3 2Legendă: M - meciuri, V - victorii, E - egaluri, Î - înfrângeri, GM - goluri marcate, GP - goluri primite, P - puncteAGERPRES (AS-editor: Mihai Ţenea, editor online: Andreea Preda)