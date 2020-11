Festivalul 'Propatria - Tinere talente româneşti' începe vineri cu un concert la pian susţinut de Mara Dobrescu

11:10

Romanul ''Interior Chinatown'', semnat de Charles Yu, a fost desemnat miercuri cea mai bună operă de ficţiune în cadrul National Book Awards, unele dintre cele mai prestigioase distincţii literare din Statele Unite, informează The Guardian.Romanul ''Interior Chinatown'', al doilea după debutul lui Charles Yu în 2010 cu ''How To Live Safely In A Science Fictional Universe'', a devansat celelalte creaţii nominalizate în categoria ficţiune: ''A Children's Bible'', de Lydia Millet, ''The Secret Lives of Church Ladies'', de Deesha Philyaw, ''Shuggie Bain'', de Douglas Stuart şi romanul distopic semnat de Rumaan Alam ''Leave the World Behind'', care în curând va fi ecranizat de Netflix cu Julia Roberts şi Denzel Washington în rolurile principale.Charles Yu, în vârstă de 44 de ani, cunoscut ca scenarist de televiziune pentru seriale precum ''Lodge 49'', ''Legion'' sau ''Westworld'', a primit premiul cu surpriză - ''pare o întâmplare potrivită pentru 2020, pentru că sunt mai mult ca sigur că totul este o simulare'', a glumit autorul, subliniind în discursul său semnificaţia unei ceremonii virtuale de premiere în lumea cărţilor pe timpul pandemiei în desfăşurare. ''Nu avem prea multe motive pentru a spera în acest moment, dar faptul că sunt aici şi că aud despre toate aceste cărţi - dintre care am şi citit câteva şi am de gând să citesc şi mai multe - este lucrul care mă motivează să merg mai departe'', a spus acesta.''Interior Chinatown'', un roman inovator care debutează pe structura unui scenariu, cu acţiunea plasată în cartierul Chinatown din Los Angeles, pentru a se extinde apoi în portretul unui actor distribuit în rolul unui ''asiatic generic'', a fost apreciat ca ''un roman luminos şi îndrăzneţ'' de către juriul format din cinci membri şi condus de autoarea Roxane Gay.Duoul tată-fiică Les şi Tamara Payne a câştigat la categoria nonficţiune cu volumul ''The Dead Are Arising: The Life of Malcolm X'', o biografie dedicată acestei figuri emblematice a luptei pentru drepturi civile şi începută cu decenii în urmă de Les Payne, care a murit înainte de publicarea volumului. ''Aş fi vrut tare mult ca tatăl meu să fi fost aici în acest moment'', a spus Tamara Payne acceptând premiul în memoria tatălui său, cel care a demarat acest proiect ''pentru a oferi context pentru cel care, mai mult decât oricare alţi lideri ai anilor 1960, ne-a inspirat pe noi, oamenii de culoare, să ne gândim cine suntem, de unde venim şi să ne plănuim viitorul''.Cea de-a 71-a ediţie a National Book Awards, a cărei gazdă a fost poetul şi romancierul de ficţiune pentru tineri Jason Reynolds, a conferit de asemenea un trofeu pentru servicii deosebite aduse comunităţii literare din Statele Unite lui Carolyn Reidy, directorul editurii Simon & Schuster din ianuarie 2009 până în mai 2020, când s-a stins din viaţă la vârsta de 71 de ani. Medalia pentru Contribuţia Deosebită la Literatura Americană i-a fost decernată romancierului Walter Mosley, primul autor de culoare care primeşte prestigioasa distincţie acordată anterior unor scriitori precum Toni Morrison, Stephen King, Isabel Allende şi Gwendolyn Brooks.Pe lista câştigătorilor s-au mai aflat Kacen Callender, autoarea ''King and the Dragonflies'', în categoria literatură pentru tineret, ''Tokyo Ueno Station'', de Yu Miri, tradus din japoneză de Morgan Giles, la categoria literatură în traducere, şi Don Mee Choi pentru volumul ''DMZ Colony'', la categoria poezie.National Book Awards, organizate de National Books Foundation, sunt acordate din 1950 şi recompensează fiecare câştigător cu 10.000 de dolari, iar fiecare finalist cu 1.000 de dolari. Pentru ediţia din acest an, editurile au înscris în competiţie 1.692 de volume - 388 de ficţiune, 609 de nonficţiune, 254 de poezie, 130 literatură în traducere şi 311 creaţii de literatură pentru tineret.AGERPRES/(AS - autor: Simona Tatu, editor: Mariana Ionescu, editor online: Anda Badea)